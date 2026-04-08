Flick reagiert auf Yamal-Ausraster: „Wir müssen aufpassen“

Hansi Flick hat seinen Jungstar Lamine Yamal in Schutz genommen.

„Er ist emotional, das ist gut. Ich werde ihn immer unterstützen, weil er ein fantastischer Spieler ist. Er ist auf dem richtigen Weg, und wir helfen ihm, sich weiterzuentwickeln“, sagte der 61-Jährige vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Atlético Madrid am Mittwochabend (21 Uhr/DAZN).

Beim 2:1-Erfolg bei Atlético am Samstagabend war Yamal negativ aufgefallen. Nach der gelungenen Generalprobe in der spanischen La Liga lamentierte der 18-Jährige wütend, verweigerte Flick den Handschlag und stapfte frustriert in die Katakomben.

Yamal verweigerte Flick den Handschlag

„Wir müssen aufpassen“, sagte Flick: „Es ist nicht gut, bei allem, was er macht, so viel Rummel zu erzeugen. Er ist ein fantastischer Spieler, aber wir müssen auch sehen, dass er erst 18 Jahre alt ist und jeder von uns manchmal Fehler macht. Ich habe zu ihm gesagt: ‚Das kannst du machen, kein Problem, ich werde dich immer beschützen.’“ Er wünsche sich, dass Yamal auf dem Platz zeige, „dass er ein großartiger Spieler ist und einer der besten, vielleicht sogar der beste Spieler der Zukunft sein wird“.

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Eine ideale Gelegenheit dafür bietet sich Yamal am Mittwochabend gegen Atlético. 37 Torbeteiligungen in 41 Einsätzen steuerte der Spanier in dieser Saison schon bei. Doch Flick warnte, es sei „immer schwer, gegen Atlético Madrid zu spielen. Es wird sehr emotional werden“. Daher sei es „wichtig, von Anfang an konzentriert zu bleiben. Es ist die Champions League – jeder will in diesem Wettbewerb spielen, und wir haben die Chance, das Halbfinale zu erreichen. Das ist unser Ziel.“ (sid/dj)