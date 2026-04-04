„Das will er auf keinen Fall“: Daran hakt Flicks neuer Barça-Vertrag

Die Gespräche zwischen Trainer Hansi Flick und dem FC Barcelona über eine Verlängerung der Zusammenarbeit werden erst nach dem Ende der laufenden Saison stattfinden. Der frühere Bundestrainer wolle über einen neuen Vertrag „in Ruhe sprechen“, er sehe keinen Grund, dies vorzeitig zu tun, berichtete Präsident Joan Laporta in einem Interview mit dem Portal MónEsport.

Flicks Vertrag läuft bis zum Sommer 2027, geplant ist die Verlängerung um ein weiteres Jahr. „Er ist ein sehr ehrlicher und professioneller Mensch“, sagte Laporta, „ich denke, er hat sich die Vertragsverlängerung verdient, aber er analysiert die Situation lieber erst am Ende der Saison und entscheidet dann, wie es weitergeht. Wenn wir ein weiteres Jahr bekommen, hat er die Verlängerung schon in der Tasche.“

Laporta lobt Flicks Arbeit beim FC Barcelona

Nach Meinung von Laporta lehnt Flick eine Verlängerung über 2028 hinaus ab – aus Sorge, „dass jemand denken könnte, er würde sich auf seinen langfristigen Vertrag verlassen“ und ihm demzufolge Selbstzufriedenheit unterstellen. „Und das will er auf keinen Fall.“

Das könnte Sie auch interessieren: Antimuslimische Sprechchöre sorgen für Eklat bei Spanien-Spiel

Unabhängig von der Vertragsfrage hat Hansi Flick zuletzt bereits klargemacht, dass seine Zeit beim FC Barcelona wohl die letzte Station seiner Trainerkarriere sein wird. Der 60-Jährige betonte, dass er seine Laufbahn bewusst ausklingen lassen wolle und sich keinen weiteren Vereinswechsel mehr vorstellen könne. (sid/dj)