Fix: Bayern-Star wechselt zu Manchester City

Fußball-Nationalspielerin Sydney Lohmann verlässt nach neun Jahren den FC Bayern. Die 25-Jährige wechselt vom Doublesieger zum Spitzenklub Manchester City in die englische Woman’s Super League (WSL). Bei City spielt bereits ihre DFB-Teamkollegin Rebecca Knaak.

„Jeder, der hier spielt, sagt, wie herausfordernd die Liga ist, wie gut sie ist, wie schwer jedes Spiel ist. Ich denke, das ist etwas, das mich begeistert”, sagte Lohmann und fügte an: „Nach ein paar Jahren in der gleichen Liga kennt man die Gegner und weiß, was kommt, und etwas Neues zu haben, ist wirklich schön. Sich einfach in einem neuen Umfeld herauszufordern, ist etwas, worauf ich mich freue.”

Teamkollegin Knaak hatte von City geschwärmt

Ein paar Ratschläge hatte sich Lohmann, deren Vertrag in München noch bis 2026 gelaufen wäre, auch bei Knaak geholt. Sie habe ihr gesagt, „wie großartig die Dinge hier sind, dass tatsächlich noch so viel mehr kommen wird und sie denkt, dass es viel Raum für die Entwicklung des Teams gibt.”

Die Bayern hadern mit Lohmann-Abgang

Mit den Münchnerinnen hatte Lohmann in der vergangenen Saison das Double geholt. Insgesamt wurde sie viermal deutscher Meister. „Der FC Bayern wird für immer einen festen Platz in meinem Herzen haben. Die vergangenen neun Jahre haben eine ganz besondere Bedeutung in meinem Leben, ich bin dem FC Bayern unfassbar dankbar”, sagte die Mittelfeldspielerin, die mit dem DFB-Team aktuell bei der EM in der Schweiz im Einsatz ist.

Bayerns Sportdirektorin Bianca Rech bedauerte den prominenten Abgang. Lohmann sei mit dem Klub „gewachsen, wurde zu einem bekannten Gesicht der FC Bayern Frauen und zu einer wichtigen Persönlichkeit des deutschen Frauenfußballs”. (dpa/luz)