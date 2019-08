Fix!: Eintracht verstärkt Sturm mit Ex-Bundesliga-Knipser

Köln -

Der Transfermarkt schläft nie – schon gar nicht in der Sommer-Transferperiode, in der alle Vereine nach Verstärkungen suchen, um besser abzuschneiden als im Vorjahr.

Verpassen Sie keine großen News vom Transfermarkt – und lesen Sie hier, was die teuersten Fußball-Transfers aller Zeiten sind!

Fix! Frankfurt holt Ex-Bundesliga-Knipser

Der Transfer von Stürmer Bas Dost zum Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt ist perfekt. Das teilten die Hessen am Montag mit. Der 30 Jahre alte Niederländer kommt vom portugiesischen Erstligisten Sporting Lissabon und unterschrieb einen Dreijahresvertrag bis zum 30. Juni 2022. „Uns war es nach dem Abgang von Sébastien Haller wichtig, einen adäquaten Ersatz zu finden, der bestenfalls sogar schon über große Erfahrung verfügt und gleich in der Lage ist zu helfen“, wurde Sportvorstand Fredi Bobic zitiert.



Dost spielte bereits von 2012 bis 2016 für den VfL Wolfsburg in der Bundesliga. Er soll etwa sieben Millionen Euro Ablöse kosten. Ich bin froh, hier zu sein, und freue mich auf die Zeit bei Eintracht Frankfurt. Ich bin ein Stürmer, der es liebt, Tore zu schießen“, äußerte Dost.

Timo Werner verlängert bei RB Leipzig

Nationalspieler Timo Werner bleibt Fußball-Bundesligist RB Leipzig nun doch erhalten. Der 23 Jahre alte Stürmer hat sich mit dem Pokalfinalisten auf einen neuen Vertrag mit einer Laufzeit bis 30. Juni 2023 geeinigt. Sein bisheriger Kontrakt wäre im Sommer 2020 ausgelaufen. Das gaben die Sachsen am Sonntag bekannt.



Damit endet ein monatelanger Poker. Werner war lange als Neuzugang bei Rekordmeister Bayern München gehandelt worden, doch eine Einigung mit den Bayern kam nicht zustande. RB Leipzig hatte mehrfach erklärt, mit Werner nicht ins letzte Vertragsjahr gehen zu wollen, um noch eine große Ablösesumme zu kassieren.

Timo Werner kickt auch in Zukunft für RB Leipzig Bongarts/Getty Images Foto:

Die wird vermutlich dann im nächsten Sommer fließen. Laut „Kicker“ beinhaltet der Vertrag eine festgeschriebene Ablösesumme von 30 Millionen Euro. Durchaus überraschend – angesichts der Entwicklung des Transfermarktes kann man den Nationalspieler damit durchaus als Schnäppchen bezeichnen.

Jerome Boateng vor Wechsel zu Fenerbahce Istanbul

Jerome Boateng ist bei den Bayern mittlerweile nur noch Innenverteidiger Nummer vier. Nach den Transfers von Lucas Hernandez und Benjamin Pavard sind seine Chancen auf den Platz neben Niklas Süle rapide gesunken. Deswegen könnte er die Bayern noch in diesem Sommer verlassen – auch wenn er stets betont, dass er sich beim Rekordmeister durchsetzen möchte.

Jerome Boateng (l.) könnte Bayern München noch in diesem Sommer verlassen. Bongarts/Getty Images Foto:

Nun liegt ein Angebot von Fenerbahce Istanbul vor. Das berichet die türkische „Hürriyet“. Demnach steht eine Leihe im Raum, der türkische Spitzenklub würde zwei Drittel des Gehalts des Weltmeisters übernehmen.

Bei Fenerbahce würde Boateng auf Max Kruse treffen. Der ehemalige Nationalspieler spielt seit diesem Sommer in Istanbul.

Perfekt! Renato Sanches wechselt vom FC Bayern München zum OSC Lille

Der Wechsel von Renato Sanches von Bayern München zum französischen Erstligisten OSC Lille ist perfekt. Wie die Bayern am Freitagabend mitteilten, haben sich beide Klubs auf einen Transfer des Portugiesen geeinigt. Der 22 Jahre alte Europameister von 2016 soll einen Vertrag über fünf Jahre unterschreiben. Die Ablösesumme für Sanches, der 2016 für 35 Millionen Euro von Benfica Lissabon zum deutschen Fußball-Rekordmeister gekommen war, liegt bei angeblich 20 Millionen Euro.

„Renato Sanches hat uns um den Transfer gebeten, weil er sich einem Klub anschließen wollte, bei dem er auf kontinuierliche Einsatzzeiten kommt. Die konnten wir ihm leider beim FC Bayern nicht garantieren. Spielpraxis ist ihm auch wichtig, weil er sich seinen Platz in der portugiesischen Nationalmannschaft für die EURO 2020 erkämpfen möchte“, teilte Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge über die Vereinskanäle mit.

Renato Sanches bestritt 53 Pflichtspiele für die Bayern und erzielte dabei zwei Tore. Mit den Münchnern gewann er zwei deutsche Meisterschaften (2017, 2019) und einmal den DFB-Pokal (2019)

Real Madrid ist weiter an Neymar von Paris Saint Germain interessiert

Der wechselwillige Brasilianer ist eines der heißesten Transfergerüchte des Sommers. Zwar ist PSG grundsätzlich bereit Neymar (27) gehen zu lassen, jedoch nur wenn die finanziellen Rahmenbedingungen passen.

Superstar Neymar würde Paris Saint-Germain gerne verlassen. AFP Foto:

So berichtete die „Marca“, dass PSG ein Angebot des FC Barcelona in Höhe von 150 Millionen Euro abgelehnt hat, da die Franzosen kein Minusgeschäft mit Neymar (damalige Ablöse: 222 Millionen Euro) machen möchte.

Real Madrid hat nun den nächsten Schritt gewagt und bei PSG ein neues Angebot für Neymar eingereicht. Nach Informationen der „L'Équipe“ bietet Real 100 Millionen Euro plus die Spieler Gareth Bale (30), James Rodríguez (28) und Keylor Navas (32).

Das soll den PSG-Verantwortlichen aber nicht genug sein. Die Pariser seien zwar bereit, eine Ablöse plus Tauschspieler zu akzeptieren, jedoch sei man der Meinung das die angebotenen Spieler keine 122 Millionen Euro Wert sind.

Die „L’Équipe“ zitiert dazu eine interne Vereinsquelle wie folgt: „Entweder Neymar geht zu sehr zufriedenstellenden Bedingungen für uns oder wir werden einen Spieler von phänomenaler Qualität behalten.“

Moukoko unterschreibt für drei Jahre beim BVB

Der BVB hat Jahrhundert-Talent Youssoufa Moukoko (14) mit einem Vertrag bis ins Jahr 2022 ausgestattet.

Youssoufa Moukoko darf in 15 Monaten auch für den Bundesliga-Kader berufen werden. dpa Foto:

Kein Wunder, der 14 Jährige trifft in den letzten Jahren in den Jugendbundesligen wie am Fließband. So auch in seinem ersten U19-Bundesligaspiel vor knapp drei Wochen – gleich sechs Mal beförderte der Stürmer den Ball ins Netz.

Laut DFL-Statuten darf ein Talent erst ab dem U16-Jahrgang einen sogenannten Förderungsvertrag unterschreiben und dies auch nur, wenn er vorher schon mindestens sechs Monate Spieler des Vereins ist. Beides ist bei Moukoko der Fall. Der BVB reizt bei dem Vertrag die maximal erlaubte Dauer für Jugendspieler (drei Jahre) voll aus.

Fest steht: Die BVB-Anhänger können sehr gespannt auf den Kicker sein, der sich gerade in ihrer Fußballschule entwickelt.

Juventus steigt in Neymar-Poker ein

Ist Juventus Turin plötzlich der lachende Dritte? Seit Wochen baggern der FC Barcelona und Real Madrid am abwanderungswilligen Brasilianer Neymar (27, Paris St. Germain) – jetzt ist offenbar auch Juventus Turin in den Poker eingestiegen.

Neymar und Cristiano Ronaldo im Clasico-Zweikampf – möglicherweise spielen sie bald gemeinsam bei Juventus Turin. picture alliance / dpa Foto:

Wie die „AS“ und „GloboEsporte“ berichteten, sollen die Italiener den Brasilianer für 100 Millionen Euro plus Stürmer Paulo Dybala (25) vom französischen Hauptstadtclub loseisen wollen. Dabei berufen sie sich auf Quellen aus Neymars „familiären Umfeld“. Bei der „alten Dame“ würde Neymar mit Cristiano Ronaldo (34) eine Weltklasse-Offensive bilden.

Allerdings soll auch der FC Barcelona gerade ein neues Mega-Angebot vorbereiten – und das scheint auch dringend notwendig. Schließlich gehen den Katalanen nach dem Abgang von Philippe Coutinho (27) zum FC Bayern München und der Verletzung von Ousmane Dembélé (22, Oberschenkel) langsam die Flügelspieler aus.

Neymar stand bei PSGs ersten beiden Saisonspielen ist im Kader, laut Vereinsangaben, weil das nach seiner Knöchelverletzung zu früh gekommen wäre.

Berater von Bas Dost: „Wir haben keine neuen finanziellen Forderungen gestellt"

Der erhoffte Transfer des niederländischen Torjägers Bas Dost (30) zu Eintracht Frankfurt droht zu scheitern. Wie sein bisheriger Verein Sporting Lissabon am Dienstag mitteilte, könnten „kurzfristige finanzielle Forderungen des Spielers“ seinen Wechsel in die Mainmetropole noch verhindern.

Kehrt Bas Dost (r.) wieder in die Bundesliga zurück? dpa Foto:

„Die Behauptung des Klubs, der Spieler oder wir als Agentur hätten nun im Zuge der Verhandlungen über einen Transfer zu Eintracht Frankfurt in letzter Minute neue Forderungen gestellt, ist schlichtweg falsch“, sagte Dost-Berater Gunther Neuhaus. Neuhaus sei verwundert darüber, wie sein aktueller Verein Sporting Lissabon den 30-Jährigen „öffentlich verunglimpft“, berichtet der Sportbuzzer. Laut Neuhaus habe Sporting den Wechsel von Dost selbst forciert: „Der Klub hat uns im Juli mitgeteilt, dass Bas aus finanziellen Gründen verkauft werden muss, da Sporting sein Gehalt nicht mehr bezahlen kann.“

Das Management des portugiesischen Fußball-Erstligisten stehe weiterhin „für eine Win-Win-Vereinbarung zur Verfügung“, werde „jedoch die Interessen von Sporting konsequent und kompromisslos verteidigen“. Am Samstag hatten beide Klubs noch eine „grundsätzlichen Einigung“ vermeldet.

FC Augsburg leiht Tin Jedvaj aus Leverkusen aus

Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat Abwehrspieler Tin Jedvaj von Liga-Konkurrent Bayer Leverkusen verpflichtet. Einen Tag nach dem Transfer des zuvor vertragslosen Stephan Lichtsteiner engagierte Augsburg in Jedvaj einen weiteren Verteidiger. Das bestätigten beide Vereine am Dienstag. Der 23 Jahre alte kroatische Vize-Weltmeister wird für ein Jahr ausgeliehen. Über die Transfermodalitäten hatten beide Klubs Stillschweigen vereinbart.

Tin Jedvaj (l), Jonathan Tah und Aleksandar Dragovic im Leverkusen-Dress. picture alliance/dpa Foto:

Der kroatische Nationalspieler erhält das Trikot mit der Nummer 18. Augsburg war am vergangenen Samstag mit einem 1:5 bei Borussia Dortmund in die Saison gestartet. Nun erhält Trainer Martin Schmidt Verstärkung für die Abwehr, nachdem kurz vor Saisonbeginn Martin Hinteregger das Team in Richtung Frankfurt verlassen hatte.

Jedvaj besitzt in Leverkusen noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023, hatte aber zuletzt kaum Einsatzchancen. Rudi Völler, Geschäftsführer Sport von Bayer Leverkusen, hatte bereits nach dem 3:2-Auftakterfolg über Aufsteiger SC Paderborn die Möglichkeit eines Transfers des 23-Jährigen in Betracht gezogen.

BVB-Chef Hans-Joachim Watzke gratuliert FC Bayern München zur Coutinho-Verpflichtung

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke ist froh über den Bayern-Coutinho-Deal. picture alliance/David Inderlied/dpa Foto:

Auch Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat dem Liga-Konkurrenten FC Bayern München zur Verpflichtung von Philippe Coutinho gratuliert. „Kompliment! Man kann die Bayern nur beglückwünschen. Es ist gut, wenn ein solcher Name in der Bundesliga spielt“, sagte Watzke der „Sport Bild“.

Zuvor hatten sich unter anderen bereits BVB-Profi Julian Brandt, Fortuna Düsseldorfs Trainer Friedhelm Funkel oder Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl positiv geäußert. Der deutsche Fußball-Rekordmeister leiht den brasilianischen Mittelfeldspieler vom FC Barcelona für eine Saison aus.

Augsburg will siebenmaligen italienischen Meister

Erfolgreiches Juve-Trio: Stephan Lichtsteiner, Claudio Marchisio und Simone Pepe (v.l.) picture alliance / dpa Foto:

Der FC Augsburg steht dem „Kicker“ zufolge vor der Verpflichtung von Verteidiger Stephan Lichtsteiner (35). Wie das Fachmagazin am Sonntag berichtete, soll der 35-jährige Schweizer als neuer Rechtsverteidiger kommen. Der 105-malige Nationalspieler spielte unter anderem für Lazio Rom und Juventus Turin, holte mit Juve sieben italienische Meisterschaften.

Zuletzt war der Champions-League-erfahrene Lichtsteiner für den FC Arsenal aktiv, dort war sein Vertrag aber ausgelaufen. Die Augsburger sind seit der Rückkehr von Jonathan Schmid (29) zum SC Freiburg auf der Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger. Ihren Saisonstart verpatzten die Fuggerstädter mit einem 1:5 in Dortmund gründlich.

Eintracht bestätigt Verhandlungen mit Bas Dost

Eintracht Frankfurt steht vor der Verpflichtung des niederländischen Stürmers Bas Dost. Wie die Hessen am Samstag mitteilten, seien noch Details zu klären, so dass der endgültige Transfer des früheren Wolfsburgers nicht mehr an diesem Wochenende über die Bühne gehen könne.

Baas Dost (r.) wird von Sporting Lissabon schon nicht mehr eingesetzt. imago images / GlobalImagens Foto:

Der 30-Jährige werde aber nicht mehr dem Kader von Sporting Lissabon für das Liga-Spiel gegen Braga am Sonntag angehören. Dost war von 2012 bis 2016 für den VfL Wolfsburg aktiv und erzielte 36 Tore in 85 Bundesliga-Einsätzen. In der portugiesischen Liga kam er in 84 Spielen sogar auf 76 Treffer, 34 davon erzielte er als Torschützenkönig in der Saison 2016/2017.

Bayern: Kein Sané-Transfer in diesem Sommer

Leroy Sané wird wegen seiner Verletzung (noch) nicht zum FC Bayern wechseln. dpa Foto:

Nationalspieler Leroy Sané (23) wechselt in diesem Sommer nicht vom englischen Meister Manchester City zum FC Bayern München. Karl-Heinz Rummenigge (63) sagte, angesprochen auf einen Last-Minute-Transfer: „Nein, Leute. Jeder weiß, was ein Kreuzbandriss bedeutet und was die Ausfallzeit betrifft.“ Auch Präsident Uli Hoeneß (67) sagte am Samstag: „Ich glaube, jetzt ist unser Kader so komplett wie wir uns das vorgestellt haben. Jetzt kann der Trainer in aller Ruhe mit diesem Kader bis Weihnachten arbeiten und dann sehen wir weiter.“

Sané wird dieses Wochenende bei Kniespezialist Christian Fink (52) in Innsbruck operiert und wohl rund ein halbes Jahr ausfallen. Gut möglich aber, dass die Bayern in der Winter-Transferperiode oder im kommenden Sommer einen neuen Angriff starten.

Bundestrainer Joachim Löw (59) hofft derweil auf eine rasche Genesung des Nationalspielers. Löw: „Er ist im letzten Jahr für uns wahnsinnig wichtig geworden. Er ist ein Klassespieler auf einem unglaublich hohen Niveau mit einer überragenden Qualität, und ich wünsche ihm alles Gute. Für die EM wird es reichen.“

Löw weiter: „Für ihn selber war es in der Situation, in der er sich befand, natürlich der denkbar schlechteste Zeitpunkt. Wir hoffen, dass er schnellstmöglich zurückkommt.“

TSG Hoffenheim mit Interesse an Kasper Dolberg von Ajax Amsterdam?

Die niederländische Zeitung „de telegraaf“ berichtet von einem Interesse der TSG Hoffenheim am dänischen Ausnahme-Talent Kasper Dolberg (21).

Dem Vernehmen nach soll den Kraichgauern eine Einjahresleihe vorschweben. Weitere namentlich nicht genannte Vereine sollen hingegen Interesse an einer dauerhaften Verpflichtung des Jungstars haben. Jedoch war Ajax nicht bereit, auf die bisher gebotenen Summen einzugehen.

Kasper Dolberg gilt als riesiges Sturmtalent. picture alliance / Joel Marklund/Bildbyran via ZUMA Press/dpa Foto:

Trotz zwölf erzielter Tore in der abgelaufenen Eredivise-Saison konnte sich der Nationalspieler nicht gegen die beiden gesetzten Topstürmern Dusan Tadic (30) und Ex-Schalker Klaas-Jan Huntelaar (36) durchsetzten.

Bei Ajax erhofft man sich aus einer Leihe, dass Dolberg wieder auf das Niveau von 2017 zurückfinden kann, dies würde sich bei einem späteren Verkauf bezahlt machen.

Die dänische Zeitung „Ekstra Bladet“ berichtet, dass Ajax Dolberg bereits mehreren europäischen Klubs angeboten hat.

In Hoffenheim würde Dolberg unter seinem Ex-Co-Trainer Alfred Schreuder (46) in die Fußstapfen des in diesem Jahr für 44 Millionen Euro zu Newcastle United gewechselten Joelinton (23) treten.

Benjamin Henrichs sagt Werder Bremen ab

Der deutsche U21-Nationalspieler Benjamin Henrichs wird nach Informationen der „Sport Bild“ nicht zum Fußball-Bundesligisten Werder Bremen wechseln. Der 22 Jahre alte Außenverteidiger von AS Monaco habe dem Bericht vom Freitag zufolge persönlich am Telefon bei Werder-Trainer Florian Kohfeldt abgesagt.

Zuletzt hatte es noch geheißen, dass sich Werder und Henrichs grundsätzlich ühber einen Wechsel geeinigt hätten. Die Bremer wollten den ehemaligen Leverkusener ausleihen, Monaco aber forderte nach Medienberichten eine Ablösesumme von mehr als 20 Millionen Euro.

Mario Mandzukic vor Rückkehr zum FC Bayern München

Läuft Mario Mandzukic bald für den FC Bayern auf? picture alliance/Jonathan Moscrop/CSM via ZUMA Wire/dpa Foto:

Angreifer Mario Mandzukic könnte vor einer Rückkehr zu Bayern München stehen. Der deutsche Fußball-Rekordmeister will laut kicker den 33 Jahre alten Torjäger von Juventus Turin als Back-up für Torjäger Robert Lewandowski holen. Der Kroate spielte bereits von 2012 bis 2014 bei den Bayern und gewann 2013 mit den Münchnern das historische Triple. Juve will Mandzukic abgeben.

Trainer Niko Kovac hatte erst am Mittwoch nach dem Transfer von Ivan Perisic von Inter Mailand weitere Verstärkungen bis zum Ende der Transferphase am 2. September angekündigt. „Es ist Fakt, dass wir noch etwas brauchen“, sagte er. Kovac kennt Mandzukic, der für die Bayern in 88 Spielen 48 Tore erzielte, aus gemeinsamen Zeiten bei der kroatischen Nationalmannschaft.

„Mandzukic wäre der zweite absolute Spitzentransfer, der den FC Bayern sogar sofort wieder dahin bringen würde, wo er hin will. Er steht für Mentalität und ein aufopferungsvolles Spiel“, sagte Stefan Effenberg bei t-online.de: „Bayern hätte plötzlich wieder eine Chance auf den Sieg in der Champions League.“

Weitaus schwieriger dürfte ein Wechsel von Philippe Coutinho (FC Barcelona) werden, an dem die Bayern auch Interesse haben. Der 27 Jahre alte Brasilianer soll bei einer Rückkehr Neymars von Paris St. Germain „verrechnet“ werden. Die Bayern haben angeblich nur dann Chancen auf Coutinho, wenn der Neymar-Deal scheitert. 2018 war Coutinho für 160 Millionen vom FC Liverpool nach Barcelona gewechselt.

Hoffenheim vor Transfer von Diadie Samassekou

Salzburgs Diadie Samassekou im Duell mit Dortmunds Mario Götze. (c) dpa Foto:

Die TSG 1899 Hoffenheim hat kurz vor dem Saisonstart Mittelfeldspieler Diadie Samassékou vom österreichischen Meister RB Salzburg verpflichtet. Der neunmalige Nationalspieler aus Mali erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Donnerstag mit. Von einigen zurückgekehrten Leihspielern abgesehen ist der 23-Jährige der siebte externe Neuzugang der Hoffenheimer vor der neuen Saison.

Laut Medienberichten soll Hoffenheim eine Ablösesumme von zunächst zwölf Millionen Euro nach Salzburg überweisen. Damit wäre Samassékou der Rekordeinkauf von 1899. In der österreichischen Bundesliga bestritt er 83 Spiele für Salzburg und erzielte ein Tor.Bisher war der kroatische Vizeweltmeister Andrej Kramaric (elf Millionen) der teuerste TSG-Einkauf.

Der 23 Jahre Samassekou wurde zuletzt auch mit Vizemeister Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Nach Informationen des kicker wird der Nationalspieler Malis aber nun bis 2024 in Hoffenheim unterschreiben.

Wissam Ben Yedder wechselt nach Monaco

Der neue 40 Millionen-Mann der AS Monaco: Wissam Ben Yedder. AFP Foto:

Nach langwierigen Transferverhandlungen ist der Deal zwischen der AS Monaco und dem Europa-League-Teilnehmer FC Sevilla durch. Wissam Ben Yedder (29) wechselte von den Andalusiern ins Fürstentum.

Nach Informationen der französischen Zeitung „L‘Équipe“ überweisen die Monegassen 40 Millionen Euro nach Spanien.

Damit wird Ben Yedder, der in 138 Pflichtspielen 92 Scorerpunkte sammeln konnte zum Rekordverkauf des FC Sevilla. Bei der AS reiht er sich hinter den beiden Kolubianern James Rodriguez (45 Millionen) und Radamel Falcao (43 Millionen) als drittteuerster Einkauf ein.

Mit dem Ben-Yedder-Transfer überschreitet der Club die 100-Millionen-Euro-Grenze für neue Spieler und wird wohl versuchen, die vermurkste Vorsaison vergessen zu machen und nun wieder oben mitzuspielen.

Wechselwirrwar um Neymar, nun schaltet sich Messi ein.

Der FC Barcelona will im Poker um Brasiliens Fußball-Superstar Neymar (27) von Frankreichs Meister Paris St. Germain offenbar nicht aufgeben. Wie spanische Medien übereinstimmend berichten, sei Eric Abidal (39), seines Zeichens Sportdirektor des FC Barcelona, mit zwei weiteren Barcelona-Vertretern am Dienstag nach Paris gereist, um mit PSG über eine Rückkehr des brasilianischen Superstars zum katalanischen Verein zu sprechen.

Bekannt ist, dass auch Barca-Erzrivale Real Madrid alle Hebel in Bewegung setzt, um den 27-jährigen, der 2017 für die Weltrekord-Ablösesumme von 222 Millionen Euro von Barca an die Seine gewechselt war, zu verpflichten.

Messi und Neymar bald wieder vereint? (c) dpa Foto:

In Barcelona könnte Neymar wieder zusammen mit dem fünfmaligen argentinischen Weltfußballer Lionel Messi (32) spielen. Nach Berichten der spanischen Zeitung „Marca“ soll sich Messi höchstpersönlich der Sache angenommen haben. Er bat Neymar in einem Anruf darum nicht zum ärgsten Widersacher Real Madrid zu wechseln. Stattdessen solle er einen Wechsel zum FC Barcelona noch stärker forcieren.

Zuletzt waren die Spekulationen über einen neuerlichen Transfer von Neymar nach Spanien durch PSG selbst angeheizt worden. PSG-Sportdirektor Leonardo (49) sprach von „Diskussionen“, die „weiter fortgeschritten“ seien als vorher. Noch sei PSG aber nicht bereit, einem Deal zuzustimmen. „Es ist wichtig, die Zukunft für alle zu gestalten“, sagte der Brasilianer, „wenn er bleibt, spielt er. Geht er, dann ist er weg. Je schneller eine Entscheidung fällt, umso besser.“

Zum Saisonauftakt am vergangenen Sonntag gegen Olympique Nimes (3:0) hatte Neymar bei PSG – angeblich aufgrund einer Verletzung – gefehlt.

Falls Neymar zu Barcelona zurückkehrt, würde auch ein Wechsel von Philippe Coutinho (27) wahrscheinlicher. An ihm ist auch der FC Bayern interessiert, laut „Mundo Deportivo“ ist der deutsche Rekordmeister aber mit seinem ersten Angebot (einem Leihgeschäft über zwei Jahre) abgeblitzt. Möglich ist auch, dass Coutinho im Zuge eines Neymar-Transfers als Tauschmasse nach Paris wechselt.

Ehemaliger Liverpool-Star vor Wechsel zu Frankfurt?

Kommt Daniel Sturridge (29) in die Bundesliga? Die englische „Times“ berichtet von Interesse seitens der SGE am 29 Jahre alten Stürmer. Nach den Abgängen von Luka Jovic (21) und Sebastian Haller (25) sucht die Eintracht noch händeringend einen weiteren Angreifer neben Ante Rebic (25).

Zwar verpflichtete man für vier Millionen Euro das 20-jährige Talent Dejan Joveljic, jedoch ist es fraglich, ob er den für 60 Millionen Euro gewechselten Luka Jovic adäquat ersetzen kann.

Steht Daniel Sturridge vor einem Transfer in die Bundesliga? dpa Foto:

Da kommt Daniel Sturridge ins Spiel. Sein Vertrag beim diesjährigen Champions-League-Sieger FC Liverpool lief im Sommer aus, somit ist der Stürmer ablösefrei zu haben. Zwar liegen Sturridges Gehaltsvorstellungen wahrscheinlich weit oberhalb der sonst üblichen Gehältern der SGE, jedoch sollte durch die Verkäufe von Jovic und Haller (zusammen über 100 Millionen) das nötige Kleingeld für den Stürmer vorhanden sein.

Doch nicht nur die Frankfurter scheinen Interesse am Engländer zu haben, neben der SGE haben sich weitere Vereine ins Werben um Sturridge eingeschaltet. Unter anderem sollen Olympique Marseille, Real Betis Sevilla, Real Valladolid, Atalanta Bergamo, Bologna sowie verschiedene Klubs aus der MLS und Katar Interesse an einer Verpflichtung des Engländers angemeldet haben. Große Konkurrenz für das Bundesliga-Team also.

Fest steht nur, dass Sturridge nicht in England bleiben möchte und stattdessen eine neue Herausforderung im Ausland sucht. Als bisher einziger Klub soll Fenerbahce Istanbul ein konkretes Angebot über einen Drei-Jahres-Vertrag mit einem jährlichen Lohn von 3,5 Millionen Euro eingereicht haben. Dort würde er unter anderem auf den in diesem Jahr nach Istanbul gewechselten Max Kruse (31) treffen.

Ob sich Sturridge für die Eintracht entscheidet, steht also noch in den Sternen. Jedoch hat die Eintracht auch dank der wahrscheinlichen Europa-League-Qualifikation sicher nicht die schlechtesten Chancen.

Werder Bremen holt Ömer Toprak von Borussia Dortmund

Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat Innenverteidiger Ömer Toprak (30) vom Liga-Konkurrenten Borussia Dortmund verpflichtet. Der 30 Jahre alte Abwehrspieler kommt zunächst für ein Jahr auf Leihbasis an die Weser, danach ergebe sich nach Club-Angaben vom Sonntag für die Norddeutschen „mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Kaufverpflichtung“ für den 27-maligen türkischen Nationalspieler. Bei einem festen Kauf ist eine Ablösesumme zwischen fünf und sechs Millionen Euro im Gespräch.

Damit lichtet sich der Kader beim BVB. Zuvor wurden bereits André Schürrle (28, Spartak Moskau), Shinji Kagawa (30, Real Saragossa) und Maximilian Philipp (25, Dynamo Moskau) abgegeben.

Wegen der Ausfälle der Innenverteidiger Sebastian Langkamp (31) und Milos Veljkovic (23) könnte Toprak bereits zum Bundesliga-Start am kommenden Samstag gegen Fortuna Düsseldorf sein Debüt für die Hanseaten geben. Toprak kam 2017 für rund zwölf Millionen Euro von Bayer Leverkusen zum BVB und war unter Trainer Lucien Favre (61) in der vergangenen Saison nur noch zweite Wahl.

Skhodran Mustafi soll Arsenal verlassen

Der FC Arsenal hat am „Deadline-Day“ noch einmal zugeschlagen. Mit David Luiz verstärkt ein routinierter Innenverteidiger die Gunners. Ein anderer Abwehrmann soll im Gegenzug noch abgegeben werden. Dabei ist die Wahl auf Skhodran Mustafi gefallen, der Weltmeister soll den Klub noch in dieser Transferperiode verlassen.

„Ich habe mit ihm nach Saisonende gesprochen, ich habe mit ihm zu Beginn der Vorbereitung gesprochen und ich habe mit ihm vor zwei Wochen gesprochen“, erklärt Trainer Unai Emery. Zuletzt wurde Mustafi sogar von den eigenen Fans mit Buhrufen bedacht.

Shkodran Mustafi (r.) soll den FC Arsenal verlassen. picture alliance/dpa Foto:

Bislang kommt Mustafi auf 115 Spiele im Trikot der Londoner. Vor allem in der vergangenen Saison fiel er jedoch immer wieder als Unsicherheitsfaktor auf. Im DFB-Aufgebot taucht der Verteidiger schon seit 2016 nicht mehr auf. Als möglicher Abnehmer gilt AS Monaco.

Maximilian Philipp wechselt von Dortmund zu Dinamo Moskau, Shinji Kagawa zu Real Saragossa

Doppel-Abgang beim BVB: Sowohl Shinji Kagawa, als auch Maximilian Philipp verlassen Borussia Dortmund vor Saisonstart. Philipp schließt sich mit sofortiger Wirkung dem Klub um den Ex-Bundesligaprofi Konstantin Rausch, Dinamo Moskau an. „Wir danken Maximilian Philipp für seinen Einsatz für Borussia Dortmund und wünschen ihm viel Erfolg bei seinem neuen Arbeitgeber“, sagte Sportdirektor Michael Zorc. Philipp unterzeichnete einen Vierjahresvertrag bis 2023 in der Hauptstadt.

Spielen künftig nicht mehr zusammen: Shinji Kagawa, Julian Weigl und Maximilian Philipp. imago/Sven Simon Foto:

Philipp hatte in den Planungen von Trainer Lucien Favre zuletzt nur eine untergeordnete Rolle gespielt und war in der vergangenen Saison zu wenig Spielzeit gekommen. Medienberichten zufolge bringt der Transfer dem BVB 20 Millionen Euro ein - in etwa so viel Geld, wie der Verein auch 2017 bei dessen Wechsel vom SC Freiburg nach Dortmund in den Breisgau überwies.

Kagawa, der 148 Bundesligaspiele für die Schwarz-Gelben absolvierte, sei „ein Vorbild an Professionalität und ein großartiger Mensch, der in Dortmund immer eine zweite Heimat und viele Freunde haben wird“, betonten Hans-Joachim Watzke und Michael Zorc. „Es war sein großer Wunsch, in seiner Karriere noch einmal in Spanien zu spielen. Diesem haben wir selbstverständlich entsprochen.“

FC Arsenal bestätigt Verpflichtung von David Luiz

David Luiz und Callum Hudson-Odoi im Gespräch mit Maurizio Sarri. picture alliance/Nigel French/PA Wire/dpa Foto:

Die Transferfrist in der englischen Premier League ist am Donnerstag ohne besondere Überraschungen zu Ende gegangen. Bis 18.00 Uhr (MESZ) wurden bei den großen Topclubs nur wenige namhafte Neuzugänge vermeldet. Prominentester Abgang war der belgische Nationalspieler Romelu Lukaku, der von Manchester United zu Inter Mailand wechselte. In England schließt das Transferfenster deutlich früher als in Deutschland. In der Bundesliga können die Vereine noch bis zum 2. September Neuzugänge melden.

Der FC Arsenal verpflichtete kurz vor Transferschluss den Schotten Kieran Tierney. Die Gunners sollen für den 22 Jahre alten Verteidiger laut britischen Medien umgerechnet rund 27 Millionen Euro bezahlt haben. Kurz vorher hatten die Londoner den nigerianischen Angreifer Alex Iwobi für kolportierte 43 Millionen Euro an den Liga-Rivalen FC Everton abgegeben. Am Abend bestätigten die Gunners zudem den Wechsel des brasilianischen Verteidigers David Luiz, der vom Lokalrivalen Chelsea kam.

Der Champions-League-Finalist Tottenham Hotspur sicherte sich am Donnerstag die Dienste des von mehreren Topclubs umworbenen, englischen U21-Nationalspielers Ryan Sessegnon. Der 19-Jährige kommt für 27 Millionen Euro von Premier-League-Absteiger FC Fulham, bei dem Sessegnon im Alter von 16 Jahren sein Profidebüt gegeben hatte. Außerdem leihen die Spurs den argentinischen Mittelfeldspieler Giovani Lo Celso für ein Jahr von Betis Sevilla aus.

In der Transfersaga um den vom FC Bayern umworbenen Leroy Sané gab es am Donnerstag keine Fortschritte. Manchester City bestätigte, dass sich Sané im Supercup gegen den FC Liverpool am Kreuzband verletzt hat und in der kommenden Woche operiert werden soll. Ob sich die Operation auf einen möglichen Wechsel nach München auswirkt, war zunächst offen. Auch nach dem Ende der Transferfrist könnte der 23-Jährige Man City noch verlassen.

Crystal Palace in Kontakt mit Leipzigs Jean-Kevin Augustin

Die Eagles aus dem Süden Londons stehen in Kontakt mit Leipzigs Jean-Kevin Augustin (22). Crystal Palace reagiert damit auf den sich anbahnenden Wechsel von Wilfried Zaha. Augustin soll kommen, wenn Zaha in letzter Minute den Verein verlassen sollte. Das Transferfenster schließt in England um 17:00 Uhr Ortszeit. Danach können die Briten keine Spieler mehr verpflichten. Augustin ist deshalb laut Berichten von „Sky Sport UK“ abflugbereit für einen Wechsel nach England. Eine Ablöse von 16 Millionen Euro steht im Raum.

Wilfried Zaha fehlt bei Training von Crystal Palace

Wilfried Zaha ist der Star bei Crystal Palace. picture alliance/Yui Mok/PA Wire/dpa Foto:

Eagles-Starspieler Wilfried Zaha (26) wird mit einem Wechsel zum FC Everton in Verbindung gebracht. Der Flügelstürmer kann auf eine überragende Saison zurückblicken. Für Crystal Palace traf der Ivorer in 34 Ligaspielen zehn Mal, bereitete weitere zehn Tore vor. Der Londoner Südstadtklub verlangt eine Ablöse von 87 Millionen Euro für Zaha. Der reichte am Mittwoch ein Transfergesuch bei Crystal ein, fehlte am Donnerstag beim Training. Der FC Everton hatte bereits sein Interesse signalisiert.

Giovanni Lo Celso vor Wechsel zu Tottenham Hotspur

Der argentinische Nationalspieler Giovani Lo Celso ist in London gelandet. Informationen von „Sky Sports UK“ zufolge, steht der Spieler von Real Betis Sevilla kurz vor einem Wechsel zu Champions-League-Finalist Tottenham Hotspur. Die Spurs sollen sich einen Wechsel des zentralen Mittelfeldspielers ca. 60 Millionen Euro kosten lassen.

Lo Celso war erst vergangene Saison von Paris Saint-Germain nach Spanien gewechselt.

Manchester United will Mario Mandzukic von Juventus Turin loseisen

Mario Mandzukic, Mario Götze und Toni Kroos jubelten gemeinsam für die Bayern. dpa Foto:

Gerüchte gab es schon länger, nun scheint der Transfer von Mario Mandzukic (33) zu Manchester United ins Rollen zu kommen. Während Noch-United-Stürmer Romelu Lukaku (26) in Mailand zum Medizincheck weilt, laufen die Drähte auch zwischen Turin und Manchester heiß. Ex-Bayern-Star Mario Mandzukic soll demnach Lukaku im Sturm beerben, der für 79 Millionen Euro zu Inter Mailand wechseln soll.

Auch Bianconeri-Star Paulo Dybala war in den Fokus der „Red Devils“ geraten, doch ein Transfer des Argentiniers, soll an dessen Gehaltsforderung gescheitert sein.

Chelsea-Verteidiger David Luiz wechselt zu Arsenal London

David Luiz und Callum Hudson-Odoi im Gespräch mit Maurizio Sarri. picture alliance/Nigel French/PA Wire/dpa Foto:

Nach dem Scheitern der Bemühungen um den Leipziger Dayot Upamecano (20) hat der FC Arsenal der „BBC“ zufolge Innenverteidiger David Luiz (32) verpflichtet. Der 32 Jahre alte Brasilianer vom Stadtrivalen FC Chelsea werde beim Londoner Fußball-Erstligisten einen Zweijahresvertrag erhalten, hieß es am Donnerstag. Die Ablöse liege bei umgerechnet 8,7 Millionen Euro. Laut Medienberichten hatte der brasilianische Nationalspieler zuletzt das Chelsea-Training geschwänzt, um einen Wechsel zu den Gunners zu forcieren.

Arsenal hatte zuvor intensiv um den Leipziger Abwehrspieler Upamecano geworben, RB lehnte einen Transfer jedoch ab. Der 20-Jährige besitzt eine Ausstiegsklausel in Höhe von 100 Millionen Euro.

Bayern Münchens Meritan Shabani vor Wechsel zu Wolverhampton Wanderers

Joshua Kimmich, Sandro Wagner und Meritan Shabani herzen Bayern-Torschützen Niklas Dorsch. dpa Foto:

Laut Informationen von „Sky UK“ steht Bayern Münchens Meritan Shabani (20) kurz vor einem Wechsel zu Wolverhampton. Der hochveranlagte Mittelfeldspieler, kam in der verganenen Saison auf ein Bundesliga-Einsatz für den deutschen Rekordmeister.

Shabani soll die U23 der Wolves´ verstärken.

Romelu Lukaku vor Wechsel zu Inter Mailand

Romelu Lukaku und Paul Pogba könnten bald getrennte Wege gehen. picture alliance / David Klein/S Foto:

Der belgische Fußball-Nationalstürmer Romelu Lukaku steht vor einem Wechsel zum italienischen Spitzenclub Inter Mailand. Nach Angaben des englischen „Guardian“ vom Mittwoch sollen die „Nerazzurri“ ihr Angebot an den englischen Rekordmeister Manchester United signifikant auf 70 Millionen Pfund (76 Millionen Euro) plus Boni erhöht haben, Manchester soll das Angebot angenommen haben.

Lukaku soll am Mittwoch bereits nach Mailand gereist sein und dort am Donnerstag den Medizincheck absolvieren. Bei den Italienern soll Lukaku einen Fünfjahresvertrag erhalten. Er ist Wunschspieler von Inter-Coach Antonio Conte.

Zuletzt hatte der 26-Jährige, der bei Manchester noch bis 30. Juni 2022 unter Vertrag steht, das Training beim Premier-League-Club geschwänzt und soll dafür vom Verein laut Medienberichten mit einer Strafe von 400 000 Pfund (rund 386 000 Euro) belegt worden sein.

Am Montag hatte Manchester United England-Verteidiger Harry Maguire von Leicester City verpflichtet. Für den 26-Jährigen sollen die Red Devils nach Medienberichten insgesamt 80 Millionen Pfund (ca. 88 Millionen Euro) überwiesen haben. Damit wäre Maguire der teuerste Verteidiger der Fußball-Geschichte.

Real Madrid bietet 120 Millionen Euro für Neymar plus Weltfußballer Modric im Austausch

Neymar wird von Real Madrid umworben. AFP Foto:

Nach Informationen der spanischen Sportzeitung „Sport“ soll Real Madrid Interesse an der Verpflichtung von Brasiliens Superstar Neymar haben. Wie das Blatt am Mittwoch berichtete, sollen die „Königlichen“ dem französischen Fußball-Meister Paris Saint-Germain ein Angebot von 120 Millionen Euro für den wechselwilligen Angreifer gemacht haben, zuzüglich dem Transfer von Weltfußballer Luka Modric. Real soll dem 27-jährigen Neymar bereits einen Vertrag über fünf Jahre angeboten haben.

Neymar war 2017 für die bisherige Rekordablöse von 222 Millionen Euro vom FC Barcelona nach Paris gewechselt. Sein Vertrag beim Team von Trainer Thomas Tuchel läuft noch bis zum 30. Juni 2022. Aber der eigenwillige Brasilianer will PSG wieder verlassen und eigentlich wohl zurück nach Barcelona.

Doch der spanische Meister führt nach Aussagen von Vize-Präsident Jordi Cardoner derzeit keine Verhandlungen über eine Rückkehr von Neymar. „Es gibt keinen „Fall Neymar“, wir sind passive Akteure“, sagte Cardoner unlängst dem spanischen Fernsehsender TV3. Nach derzeitigem Stand stünde ein Rücktransfer des Brasilianers somit nicht zur Debatte. „Er ist nicht glücklich in Paris, aber diese Situation muss in Paris gelöst werden“, betonte Cardoner.

Nach Ausleihe: Frankfurt verpflichtet Kevin Trapp jetzt fest

Die Rückkehr von Nationaltorhüter Kevin Trapp zum Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt ist offenbar perfekt. Der 29-Jährige soll am Mittwoch in Frankfurt den Medizincheck absolvieren und dann einen Fünfjahresvertrag unterschreiben, wie der TV-Sender Sky am Dienstagabend berichtete. Trapp war bereits in der Vorsaison ein halbes Jahr von Paris Saint-Germain an die Hessen ausgeliehen. Frankfurt wollte ihn danach unbedingt behalten. Zuletzt hatte Trapp noch mit dem französischen Meister die China-Tour absolviert und dort den französischen Supercup gegen Pokalsieger Stade Rennes gewonnen.

Kevin Trapp kehrt nun wieder zu Eintracht Frankfurt zurück. picture alliance/Lennart Stock/dpa Foto:

Neuer Torwart Tomas Koubek bei FC Augsburg verpflichtet

Der FC Augsburg hat den Tschechen Tomas Koubek als neuen Torwart verpflichtet. Der 26-Jährige kommt vom französischen Fußball-Erstligisten Stade Rennes und kostet zwischen sieben und acht Millionen Euro. Er unterschrieb beim FCA einen Fünfjahresvertrag bis Juni 2024.

Augsburgs Geschäftsführer Stefan Reuter (52) lobte den Nationalspieler als „international erfahrenen, sehr guten Torhüter“ und ergänzte am Dienstag: „Wir sind absolut davon überzeugt, dass er sehr gut in unser Team passt und uns verstärken wird.“ Nachdem sich der in der abgelaufenen Rückrunde von Hoffenheim ausgeliehene Gregor Kobel für einen Wechsel nach Stuttgart entschied, waren die Augsburger intensiv auf der Suche nach einer Nummer eins.

Der Tscheche Tomas Koubek wechselt von Stade Rennes zu Augsburg. (c) dpa

Foto:

Koubek absolvierte in seiner Karriere neun Länderspiele, ist in der Auswahl aber aktuell nur Ersatzspieler. Mit Rennes gewann er in der abgelaufenen Saison überraschend den französischen Pokal. In der Europa League hat er für Slovan Liberec, Sparta Prag und Rennes insgesamt 27 Einsätze absolviert. Mit Manuel Neuer (30 Millionen), Bernd Leno (10 Millionen) und Yann Sommer (9 Millionen) waren bislang nur drei Torhüter teurer als der Tscheche.

„Ich freue mich sehr auf den FCA und die neue Herausforderung in der Bundesliga“, sagte Koubek und meinte: „Ich bin dem Verein und den Verantwortlichen sehr dankbar, dass sie mir die Möglichkeit geben, mich in dieser Top-Liga beweisen zu dürfen und will das in mich gesetzte Vertrauen mit guten Leistungen zurückzahlen.“ Der FCA tritt am Samstag (15.30 Uhr) beim SC Verl im DFB-Pokal an.

Wayne Rooney verhandelt über England-Rückkehr

Der englische Ex-Nationalspieler Wayne Rooney könnte zur kommenden Saison auf die Insel zurückkehren! Laut dem britischen „Telegraph“ verhandelt der ehemalige United-Star mit Derby County über eine Rückkehr. Als Spielertrainer!

Wayne Rooney steht nun in Verhandlungen über eine Rückkehr zu Derby Country. picture alliance/Martin Rickett/PA Wire/dpa



Foto:

Zurzeit kickt der 33-Jährige für DC United in den USA. Bereits Anfang Juli hatte County den früheren holländischen Nationalspieler Philip Cocu als Nachfolger von Frank Lampard vorgestellt.

Harry Maguire wechselt für 87,5 Millionen Euro zu Manchester United

Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat seine Abwehr mit einem Rekordtransfer verstärkt. Wie die Red Devils am Montag mitteilten, wechselt Innenverteidiger Harry Maguire (26) vom Ligakonkurrenten Leicester City nach Manchester. Dort erhält er einen Sechsjahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison.

Harry Maguire wechselt nun zu Manchester United für eine Rekordsumme. picture alliance/Joe Giddens/PA Wire/dpa



Foto:

Englischen Medienberichten zufolge soll die Ablösesumme bei umgerechnet rund 87,5 Millionen Euro liegen. Damit ist der englische Nationalspieler der teuerste Abwehrspieler der Welt. Bisheriger Rekordhalter war der Niederländer Virgil van Dijk, der Anfang 2018 für eine Summe von 84,5 Millionen Euro vom FC Southampton zum FC Liverpool gewechselt war.

„Ich bin begeistert, bei so einem großen Klub unterschrieben zu haben“, sagte Maguire: „Wenn Manchester United an deine Tür klopft, ist es eine unglaubliche Gelegenheit.“

Maguire hatte seit 2017 für Leicester gespielt. Seinen internationalen Durchbruch feierte er bei der WM 2018 in Russland. Beim Lauf der Three Lions bis ins Halbfinale war Maguire Stammspieler und traf beim 2:0-Viertelfinalsieg gegen Schweden.

In der aktuellen Transferperiode verpflichtete ManUnited bereits Aaron Wan-Bissaka (Crystal Palace) für 55 Millionen Euro. Außerdem wechselte der Waliser Daniel James für 17 Millionen Euro vom Zweitligisten Swansea City zum Klub um Teammanager Ole Gunnar Solskjaer.

Moise Kean wechselt für ca. 39 Millionen Euro nach Everton

Der englische Fußball-Erstligist FC Everton hat sich die Dienste des italienischen Nationalspielers Moise Kean gesichert. Der 19-Jährige kommt vom italienischen Rekordmeister Juventus Turin und erhält bei dem Klub aus Liverpool einen Vertrag über fünf Jahre bis Sommer 2024. Über die Ablösesumme machte Everton keine Angaben, britische Medien berichten, dass sie bei rund 39 Millionen Euro liegt.

Moise Kean und Paulo Dybala bejubeln einen Juventus-Treffer. imago/ZUMA Press Foto:

Keans Vertrag in Turin lief noch bis 2020, in der vergangenen Saison erzielte er in 13 Ligaspielen sechs Tore. Angesichts der großen Konkurrenz bei Juventus zählte er im Starensemble um Cristiano Ronaldo jedoch nicht zu den Stammspielern.

Dies wird sich in Everton höchstwahrscheinlich ändern. „Der Klub hat große Ambitionen, ich werde hart arbeiten und meinen Beitrag leisten“, sagte Kean: „Ich bin es gewohnt zu gewinnen. Diese Gewinner-Mentalität möchte ich ins Team bringen.“

Paul Pogba bestreikt Manchester-Testspiel und will Wechsel zu Real erzwingen

Manchesters Paul Pogba im Duell mit Real Madrids Casemiro. picture alliance / Nick Potts/PA Foto:

Es ist das nächste Kapitel eines langen Transfer-Romans: Manchester-United-Star Paul Pogba (26) will einen Wechsel zu Real Madrid erzwingen und zündet dafür die nächste Eskalationsstufe. Laut einem Bericht der britischen „Daily Mail“ hat Pogba den Teamabflug zum Testspiel gegen Cardiff City geschwänzt. Pogba war zunächst im Kader, Manchester United erklärt sein Fehlen nun mit einem „Rückenproblem“.

Pogba flirtet seit langem mit Real Madrid, auch Trainer Zinédine Zidane (47) würde den Mittelfeld-Motor gerne in seinen Reihen sehen. Dass Pogba also überraschend wegen Rückenschmerzen fehlt, darf bezweifelt werden.

Entscheidung wohl gefallen: Franck Ribery zieht es in die Wüste

Franck Ribery steht vor einem Wechsel in die Wüste. picture alliance/dpa Foto:

Franck Ribery hat sich entschieden! Nach den Spekulationen rund um einen Wechsel zu Eintracht Frankfurt kommt es nun ganz anders. Den Ex-Bayern-Star zieht es in die Wüste, das berichtet die „Bild“.

Demnach geht es für den Außenbahnspieler nach Saudi-Arabien oder Katar. Den Medizincheck soll er bereits in München an der Säbener Straße absolviert haben, sagte dafür einen geplanten Charity-Termin ab. Freitag fliegt er dann zur Vertragsunterschrift.

Vor allem Katar stand bereits vorher auf der Liste möglicher Ziele des 36-Jährigen. Er hatte allerdings immer wieder betont, noch ein bis zwei Jahre auf höchstem Niveau spielen zu wollen. Das Wüsten-Angebot lockt sicher mit anderen Argumenten.

FC Arsenal verpflichtet Nicolas Pépé vom OSC Lille

Premier-League-Club FC Arsenal hat Torjäger Nicolas Pépé vom französischen Fußball-Erstligisten OSC Lille verpflichtet. Wie die Engländer am Donnerstag mitteilten, unterschrieb der 24-jährige Flügelspieler einen Vertrag. Angaben über die genaue Dauer machten die Engländer nicht.

Laut Medienberichten wechselt der ivorische Nationalspieler, der in der vergangenen Saison in der Ligue 1 22 Tore schoss, für eine Rekordablöse von 80 Millionen Euro nach England. Er würde damit den Ex-Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang als teuersten Arsenal-Transfer ablösen. Aubameyang war 2018 für 63,75 Millionen Euro gekommen. Die Gunners betitelten Pépé in ihrer Vereinsmitteilung selbst als Rekord-Transfer.(dpa/sid/red)