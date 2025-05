Final Four der Nations League: Nächster DFB-Star fehlt Nagelsmann verletzt

Bundestrainer Julian Nagelsmann muss im Final Four der Nations League auf Nadiem Amiri verzichten. Der Mittelfeldspieler vom FSV Mainz 05 hat Adduktorenprobleme und wird das Teamquartier in Herzogenaurach verlassen, laut DFB plant Nagelsmann zunächst keine Nachnominierung.

Beim Training am Samstag im Home Ground standen dem Bundestrainer damit noch 24 Spieler zur Verfügung. Neben Amiri fehlte auch Verteidiger Yann Bisseck, der nach dem Champions-League-Finale am Abend (21 Uhr/ZDF und DAZN) mit Inter Mailand zur DFB-Auswahl stoßen wird. Amiris Vereinskollege Jonathan Burkardt, der sich am Freitag bei der ersten Einheit leicht am Zeh verletzt hatte, konnte mitwirken.

Amiris Ausfall ist der nächste in einer längeren Reihe. Die Stammspieler Jamal Musiala, Antonio Rüdiger und Kai Havertz sind ebenso verletzt wie Nico Schlotterbeck, Tim Kleindienst und Benjamin Henrichs. Auch der ursprünglich nominierte Stuttgarter Angelo Stiller musste angeschlagen absagen, für ihn wurde Burkardt dazugeholt.

Die deutsche Nationalmannschaft trifft im Halbfinale der „Mini-EM“ am Mittwoch (21 Uhr/ZDF und DAZN) in München auf Portugal mit Weltstar Cristiano Ronaldo. Im Endspiel am 8. Juni erneut in der Allianz Arena würde der Sieger des Duells zwischen Europameister Spanien und Vize-Weltmeister Frankreich (5. Juni/Stuttgart) warten.