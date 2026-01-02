FIFA verhängt harte Sperre gegen Topklub wegen Weltmeister-Transfer

Der brasilianische Topklub Botafogo FR ist von der FIFA mit einer Transfersperre für drei Wechselperioden belegt worden. Grund ist ein ausstehender Zahlungsbetrag im Zusammenhang mit der Verpflichtung des argentinischen Weltmeisters Thiago Almada vom US-Klub Atlanta United. Die Sanktion durch den Fußball-Weltverband ist am Mittwoch in Kraft getreten.

Atlanta hatte bei der FIFA Beschwerde eingelegt und eine offene Summe von 21 Millionen US-Dollar aus dem Transfer eingefordert. Botafogo hatte Almada im Jahr 2024 verpflichtet, der 24-Jährige gewann mit dem Klub aus Rio de Janeiro sowohl die brasilianische Meisterschaft als auch die Copa Libertadores. Anfang 2025 wurde Almada an Olympique Lyon ausgeliehen, ehe er im Juli zu Atlético Madrid wechselte.

Botafogo FR gehört dem umstrittenen Investor Textor

Botafogo gehört seit 2022 dem US-Investor John Textor, der auch Lyon über seine Eagle Football Holdings kontrolliert. Beide Klubs sind derzeit in rechtliche Auseinandersetzungen wegen Schulden verwickelt.

Textor hielt bis Anfang des Jahres zudem Anteile an Crystal Palace. Wegen seiner Mehrfachbeteiligungen wurde der Premier-League-Klub von der Europa League in die Conference League abgestuft, während Lyon seinen Platz in der Europa League behielt. (mp/sid)