Infantino steht massiv unter Druck – doch jetzt ist klar, wie es mit ihm weitergehen soll. Die FIFA bestätigt eine Entscheidung mit Sprengkraft.

Der aktuelle FIFA-Präsident Gianni Infantino steht unter Druck, stellt sich aber im kommenden Jahr zur Wiederwahl. IMAGO / ABACAPRESS

Er steht massiv unter Druck, die UEFA geht auf Konfrontationskurs – doch an Rückzug denkt Gianni Infantino nicht. Der FIFA-Präsident möchte sich im kommenden Jahr erneut zur Wahl stellen. Das hat der Weltverband nun ausdrücklich bestätigt. Noch einen Tag zuvor hatte der 56-Jährige Fragen zu seiner Zukunft auffällig unbeantwortet gelassen.

„Der FIFA-Präsident hat im April angekündigt, dass er 2027 zur Wiederwahl antreten wird. Natürlich hat sich daran nichts geändert“, erklärte eine Sprecherin des Weltverbandes am Sonntag. Damit ist klar: Infantino will auch nach mehr als zehn Jahren an der Spitze des Weltfußballs weitermachen.

Bereits beim FIFA-Kongress Ende April in Vancouver hatte Infantino den 211 Mitgliedsverbänden angekündigt, bei der nächsten Wahl erneut kandidieren zu wollen. Die Abstimmung findet am 18. März 2027 beim FIFA-Kongress in Rabat statt.

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Infantino wich Fragen zur Zukunft noch aus

Bemerkenswert ist die neuerliche Bestätigung auch deshalb, weil sich Infantino erst am Samstag bei seinem ersten größeren öffentlichen Auftritt seit der Eskalation des Machtkampfes nicht eindeutig zu seiner Zukunft äußern wollte.

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Vor dem Eröffnungsspiel der U20-WM der Frauen zwischen Polen und Argentinien in Katowice wurde der Schweizer von „Sky News“ auf seine Zukunft angesprochen.

„Es wird viel zu sagen geben, aber es wird den richtigen Ort und den richtigen Zeitpunkt dafür geben. Heute ist nicht dieser Tag, und hier ist nicht der richtige Ort“, sagte Infantino. Stattdessen wolle man „hier und heute den Fußball genießen“.

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Auf die direkte Frage, ob er definitiv wieder kandidieren werde, gab Infantino keine verbale Antwort. Er verließ die Journalistenrunde lächelnd und hob dabei den Daumen.

Einen Tag später beseitigte die FIFA nun jeden Zweifel.

UEFA erhöht Druck auf FIFA-Präsident Infantino

Infantino steckt derzeit in einer der schwierigsten Phasen seiner Präsidentschaft. Auslöser war unter anderem sein inzwischen zurückgezogener Plan, private Investoren am kommerziellen Geschäft der FIFA und ihrer Wettbewerbe zu beteiligen.

Nach internationalen Berichten hatte die FIFA eine neue Gesellschaft mit einem Wert von rund 20 Milliarden Dollar schaffen und mehr als 20 Prozent davon an externe Investoren verkaufen wollen. In Europa lösten die Pläne heftigen Widerstand aus.

Die UEFA prüft inzwischen strafrechtliche Schritte in der Schweiz und hat in den USA gerichtliche Verfahren angestoßen, um an Unterlagen zu dem gescheiterten Investorenprojekt zu gelangen. Die FIFA wiederum spricht von einer „Verleumdungskampagne“ gegen ihren Präsidenten und weist Vorwürfe eines Fehlverhaltens zurück.

Auch auf Verbandsebene bröckelt Infantinos Rückhalt in Europa. Der italienische Fußballverband FIGC entzog ihm Ende August ausdrücklich seine Unterstützung für die Wahl 2027 und stellte sich dabei demonstrativ an die Seite der UEFA und ihres Präsidenten Aleksander Čeferin.

Aus den Niederlanden gibt es zudem Bestrebungen für einen internationalen Gipfel, auf dem über Reformen der FIFA und einen möglichen Gegenkandidaten zu Infantino beraten werden soll. Unter anderem steht die Idee im Raum, die Macht des Präsidenten künftig deutlich einzuschränken.

Noch gibt es keinen offiziellen Gegenkandidaten

Ob Infantino bei der Wahl tatsächlich ernsthafte Konkurrenz bekommt, ist allerdings offen. Bislang ist kein Gegenkandidat offiziell gemeldet.

Zeit dafür bleibt noch: Kandidaturen können bis zum 18. November 2026 eingereicht werden. Für eine Bewerbung um das Präsidentenamt ist die Unterstützung von mindestens fünf FIFA-Mitgliedsverbänden erforderlich. Gewählt wird schließlich am 18. März 2027 in Rabat.

Infantino führt den Weltverband seit Februar 2016. Nach seiner ersten Wahl wurde er 2019 und 2023 jeweils im Amt bestätigt.

Trotz des wachsenden Widerstands vor allem aus Europa scheint seine eigene Zukunftsplanung nun jedenfalls eindeutig zu sein: Infantino will FIFA-Präsident bleiben. (dpa/mp)