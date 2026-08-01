Aus den Worten Gianni Infantinos waren verletzter Stolz und Unverständnis herauszulesen. Er habe doch nur das Beste gewollt, und zwar für alle. Und wenn ihr das nicht wollt, kann ich euch auch nicht helfen. Nach beispielloser Kritik beendete der FIFA-Präsident damit sein Vorhaben, Anteile an Turnieren des Weltverbandes an private Investoren zu verkaufen. Die Erklärung, die Infantino tief in der europäischen Nacht versenden ließ, stoppte zwar die jüngste Eskalation. Die tiefen Gräben im Weltfußball aber bleiben.

„Unser Ziel war und ist es stets, zu vereinen und Verbesserungen zu bewirken“, versicherte Infantino treuherzig: „Nach sorgfältiger Abwägung aller Standpunkte ist deutlich geworden, dass das Projekt zu einer Spaltung geführt hat, die – ungeachtet des Ausmaßes der Unterstützung – nicht mehr im Sinne des ursprünglich verfolgten Ziels ist.“

Zum Wohle des Fußballs habe der 56-jährige Schweizer die Weltmeisterschaften zumindest teilweise für Milliardensummen an private Finanzmächte verkaufen wollen. Und zum Wohle des Fußballs sehe er nun davon ab. Zumindest vorerst. So stellte es Infantino dar, gegen den sich in den rund 100 Stunden zuvor zuvorderst eine Front der Empörten formiert hatte.

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Infantino wolle „alle interessierten Parteien wieder zusammenbringen“

In den kommenden Tagen wolle Infantino „alle interessierten Parteien wieder zusammenbringen“, schrieb er, „geleitet von unserem gemeinsamen Interesse am Fußball und mit dem Ziel, den Fußball überall weiter voranzubringen, insbesondere in jenen Ländern, die unsere Unterstützung am meisten benötigen.“

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Gianni Infantino und Donald Trump pflegen eine enge Verbindung. IMAGO / NurPhoto

Die Rolle des globalen Wohltäters wird Infantino dabei aber kaum noch glaubhaft spielen können. Der passionierte Weltbürger mit den mächtigen Verbündeten wie US-Präsident Donald Trump hat mindestens deutliche Lackschäden davongetragen.

Das Ausmaß der Rebellion, die er vor allem in den mächtigen Kontinentalverbänden Europas und Asiens ausgelöst hat und die auch die Androhung eines Boykotts von Weltmeisterschaften beinhaltete, dürfte Infantino zutiefst beunruhigen. Auch wenn sich die ersten Kritiker zunächst in Ansätzen besänftigt gaben.

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Gründung der FIFA Forward Enterprise sollte Kommerzialisierung voranbringen

Man „begrüße“ Infantinos Schritt, teilte Asiens Verband AFC mit, forderte für künftige Prozesse aber ein „rechtzeitiges, transparentes und konstruktives“ Vorgehen. Die UEFA hatte angekündigt, erst dann befriedigt zu sein, wenn „dieser Vorschlag vollständig verworfen wird und verbindliche Zusicherungen gegeben werden, dass die FIFA ihre Führungsstrukturen oder Wettbewerbe niemals wieder für private Eigentümer öffnen wird“.

Wir lehnen den Vorschlag der FIFA einstimmig und unmissverständlich ab. UEFA-Mitteilung

Die harsche Reaktion von diversen Kontinenten zeigte eindrücklich, dass Infantino mit seinem klamaukhaften und ichbezogenen Handeln eine Rote Linie überschritten hatte. Der Weltverband hatte am Dienstag mitgeteilt, dass dieser die Gründung der FIFA Forward Enterprise (FFE), einer Tochtergesellschaft, die alle kommerziellen Aktivitäten und Turnierorganisationen bündeln sollte, plane. Private Investoren hätten über diesen Weg Anteile an FIFA-Events erwerben können.

Im Klartext: Die Männer-WM, Filetstück der Fußballvermarktung und sportliches Weltkulturerbe, stand zum Verkauf. Das sollte einerseits auch kleinen Landesverbänden viele Millionen an Zusatzeinnahmen bringen. Andererseits hätte dies Infantino geholfen, seine Macht zu sichern. Durch den größeren Rückhalt der versorgten Verbände. Und womöglich durch den leitenden Posten in der FFE.

Infantino: „Fehlerhafte Berichterstattung in den Medien“

Infantino will sich im kommenden Jahr in Marokko, wo er während der Eskalationstage auf „Staatsbesuch“ weilte, im Amt bestätigen lassen. Nach derzeitigem Reglement zum letzten Mal – 2031 wäre dann für ihn Schluss. Die Leitung der FFE wäre somit für Infantino eine Möglichkeit, als eine Art Schattenpräsident weiter an der Macht zu bleiben.

Das zumindest vorerst am gewaltigen Widerstand großer Teile der Fußballwelt gescheiterte Projekt könnte nun die Machtverhältnisse verschieben. Vor allem die UEFA zeigte erneut sehr entschiedene Handlungsbereitschaft – wie 2021 bei der „Niederschlagung“ der Super-League-Rebellen. UEFA-Präsident Aleksander Ceferin zeigte jetzt eine auffallend kompromisslose Haltung gegen den früheren UEFA-Generalsekretär Infantino.

Diesem bleibt die Erkenntnis, dass sein Spielraum Grenzen hat. Und die Rolle als missverstandener Wohltäter. „Niemand verkauft den Fußball“, hatte er beschwichtigt und „fehlerhafte Berichterstattung in den Medien“ für eine anderweitige Wahrnehmung verantwortlich gemacht. Als Taktik wird dies womöglich nicht ausreichen. (sid/mp)