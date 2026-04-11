Feuer-Drama in der Schweiz: Spieler stehen plötzlich ohne Schuhe und Trikots da

Keine Fußballschuhe mehr – und auch keine Trikots: Ein Brand im Kabinentrakt des Schweizer Fußball-Erstligisten FC Basel hat zur Spielabsage der Partie an diesem Samstagabend beim FC Thun geführt. „Aufgrund der entstandenen Schäden sowie der Tatsache, dass die gesamten Katakomben bis auf Weiteres amtlich versiegelt sind und kein einsatzfähiges Spiel- und Medizinmaterial zur Verfügung steht, ist die Durchführung des Auswärtsspiels für den FCB nicht möglich“, teilte der Schweizer Meister mit.

Ein Feuer mit starker Rauchentwicklung im Stadion St.-Jakob-Park hatte am späten Freitagabend erhebliche Schäden verursacht. Verletzt wurde niemand. Allerdings war der gesamte Bereich des Profiteams um die Ex-Bundesligaprofis Xherdan Shaqiri und Marwin Hitz vollständig zerstört worden – „unter anderem die Garderoben, Materialräume sowie sämtliche Spieler- und Trainermaterialien“, hieß es in der Klubmitteilung.

Spiel des FC Basel gegen den FC Thun wird verlegt

„Vom erheblichen Sachschaden betroffen sind zudem persönliche Fußballschuhe, sämtliches Spiel- und Ersatzmaterial (Trikots, Trainingsmaterial usw.) sowie medizinisches und technisches Equipment, das für den Spielbetrieb benötigt wird und kurzfristig nicht ersetzt werden kann“, so der FC Basel weiter.

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Die Liga stimmte deshalb dem Antrag des Vereins auf eine Spielverlegung zu. Ein Nachholtermin steht bislang nicht fest. Die Brandursache ist noch nicht geklärt, die Kriminalpolizei ermittelt. Der Verein steht in engem Austausch mit den zuständigen Behörden. (sid/dj)