Was hat es damit auf sich? USA warnen vor tödlicher Droge bei der Fußball-WM

Hohe Preise, weite Wege, Sicherheitsrisiken – und nun gilt es für Fans bei der Fußball-WM auch noch auf gefährliche Drogen aufzupassen: US-Behörden haben eindringlich vor dem Konsum von Freizeitdrogen gewarnt. Wer in den Vereinigten Staaten Drogen kaufe oder einnehme, setze sich einem erheblichen Risiko tödlicher Fentanyl-Dosen aus, teilte die US-Drogenbekämpfungsbehörde DEA mit. Hinweise darauf, dass Dealer gezielt WM-Fans ins Visier nehmen, gebe es aber nicht.

„Wir wollen sicherstellen, dass sie (die Fans, d. Red.) sich darüber im Klaren sind, dass die Drogen, die auf der Straße und online verkauft werden, tödlich sind“, sagte DEA-Vertreter Frank Tarentino der Nachrichtenagentur AFP bei einem Besuch eines DEA-Labors in New York. Hintergrund ist die weiterhin hohe Zahl an Überdosierungen durch das synthetische Opioid. „Fast alle Drogen, die wir heute beschlagnahmen, enthalten Fentanyl“, betonte er. Nach Angaben der Behörde enthalten 29 Prozent der landesweit untersuchten Tabletten eine tödliche Dosis von rund zwei Milligramm.

Vor der WM: USA empfiehlt Naloxon gegen Fentanyl

Die Zahl der Drogentoten war in den USA seit den späten 2010er-Jahren stark gestiegen und erreichte 2022 mit 108.000 Todesfällen einen Höchststand, darunter 73.000 durch synthetische Opioide. 2024 sank die Gesamtzahl laut den US-Gesundheitsbehörden auf 80.000, davon 48.000 im Zusammenhang mit synthetischen Opioiden, die weiterhin die häufigste Ursache für Überdosierungen sind.

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Tarentino empfahl, das Nasenspray Naloxon (Narcan) in Apotheken zu erwerben, da es die Wirkung einer Opioid-Überdosis rasch aufheben könne. „Denn wenn jemand auf der Straße in einem Überdosiszustand ist, kann jeder Vorbeigehende mit Naloxon dieser überdosierten Person helfen“, erklärte er. Fentanyl-Teststreifen wies Tarentino als unzuverlässig zurück, sie könnten ein „falsches Sicherheitsgefühl“ vermitteln. Die WM in den USA, Kanada und Mexiko beginnt am 11. Juni und endet am 19. Juli. (sid/lam)