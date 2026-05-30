Slot-Aus in Liverpool! Nachfolge-Favorit ist auch in Leverkusen Thema

Trainer-Hammer in England! Der Rekordmeister FC Liverpool und Coach Arne Slot gehen nach einer schwachen Saison getrennte Wege. Wie der Klub mitteilte, habe der Niederländer „seine Rolle als Cheftrainer mit sofortiger Wirkung“ aufgegeben, die Nachfolgersuche sei im Gange.

Als Favorit bei den Reds gilt Andoni Iraola (43), mit dem auch Bayer Leverkusen verhandeln soll. Der Spanier steht derzeit bei Liverpools Ligakonkurrenten AFC Bournemouth unter Vertrag. Slot hatte den FC Liverpool im Sommer 2024 als Nachfolger von Jürgen Klopp übernommen. Das schwere Erbe war für ihn in seiner ersten Saison keine erkennbare Last. Slot führte den LFC auf Anhieb zur 20. englischen Meisterschaft.

Das Ende einer kurzen Slot-Ära an der Anfield Road

In der abgelaufenen Spielzeit lief es deutlich schlechter. Die Reds beendeten die Premier League unter Slot nur als Fünfter. Sie erreichten die Champions League allein, weil Englands Europapokalvertreter im UEFA-Ranking den ersten Platz erreichten. Dadurch bekommen englische Klubs einen Startplatz mehr. Auch in den Pokalwettbewerben schied der Klub früh aus.

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„Dass dies eine schwierige Entscheidung für uns als Klub war, versteht sich von selbst“, teilte die Fenway Sports Group als Eigentümer mit und hob Slots „Arbeitsmoral, Sorgfalt und Fachwissen“ hervor: „Gleichzeitig sind wir gemeinsam zu dem Schluss gekommen, dass Veränderungen notwendig sind, damit der Klub weiter vorankommt“ Slot, dessen Vertrag bis 2027 lief, wurde in der Vereinsmitteilung nicht zitiert. (dpa/sil)