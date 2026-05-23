Neuer Trainer-Job: FC Bayern verpflichtet Ex-DFB-Star Lars Bender

Der FC Bayern verbucht einen namhaften Neuzugang für seinen Campus. Der frühere Nationalspieler Lars Bender übernimmt zur kommenden Saison die U17 des deutschen Rekordmeisters. Der bisherige U17-Chefcoach Leonhard Haas rückt dafür in die U19 auf.

Bender verfüge „über einen riesigen Erfahrungsschatz als Spieler und hat bereits sowohl im Nachwuchsbereich als auch bei den Herren als Coach gearbeitet“, sagte Michael Wiesinger, der Leiter Sport und Nachwuchsentwicklung der Bayern: „Dazu ist er ein richtig guter Typ, schon im ersten Gespräch mit uns haben wir seine Begeisterung für diese Aufgabe gespürt“.

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Bender nannte es „ein Privileg, diese Aufgabe beim FC Bayern zu übernehmen“. Der 37-Jährige lief 64 Pflichtspielen für Lokalrivale 1860 München und 342-mal für Bayer Leverkusen auf, er bestritt 19 Länderspiele (vier Tore). Seine Trainerkarriere begann er 2022 beim Deutschen Fußball-Bund. Ab Sommer 2024 coachte er bis zur Winterpause die U17 der SpVgg Unterhaching, ehe er den Trainer-Posten beim Regionalligisten Wacker Burghausen übernahm. (sid/tb)