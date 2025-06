FC Bayern verleiht Talent Ibrahimovic (19) an Bundesliga-Konkurrenten

Bayern München verleiht seinen Offensivspieler Arijon Ibrahimovic für eine Saison an Liga-Konkurrent 1. FC Heidenheim.

Zuletzt hatte der 19-Jährige auf Leihbasis für die italienischen Erstligisten Lazio Rom und Frosinone Calcio gespielt. Ibrahimovic ist seit 2018 bei den Bayern und hat einen Vertrag bis 2027.

Wanner und Krätzig spielten auch in Heidenheim

„Arijon hat sich bereits im Alter von 17 in Italien behauptet und in der Serie A wertvolle Erfahrungen gemacht. Jetzt steht mit der Bundesliga der nächste wichtige Schritt in seiner Entwicklung an“, sagte Bayern-Sportdirektor Christoph Freund.

Der deutsche U20-Nationalspieler Ibrahimovic hatte im Februar 2023 bei den Bayern sein Profidebüt gefeiert. In der vergangenen Saison hatten die Münchner bereits ihre Nachwuchshoffnungen Paul Wanner und Frans Krätzig an den 1. FC Heidenheim verliehen, der in der Relegation den Klassenerhalt geschafft hatte.(sid/abl)