„Wir trauen ihm viel zu“: Profi-Vertrag für Bayern-Talent – schon zwei Einsätze

Bayern München hat das Talent David Santos Daiber mit einem Profivertrag ausgestattet. Der portugiesische U19-Nationalspieler unterschrieb bis 2030.

Santos Daiber kam 2016 vom Münchner Stadtteilklub TSV Milbertshofen in den Nachwuchs des Rekordmeisters und hat im vergangenen Dezember sein Profidebüt gefeiert. Inzwischen kam er ein weiteres Mal für die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany zum Einsatz.

„Er ist ein spielintelligenter, ballsicherer und extrem zuverlässiger Mittelfeldspieler“, sagte Sportdirektor Christoph Freund und betonte: „Wir trauen ihm viel zu.“ Santos Daiber habe „durch das regelmäßige Training mit den Profis in den vergangenen Monaten noch einmal einen großen Entwicklungssprung gemacht“.

Santos Daiber beim FC Bayern: Vom Nachwuchs in den Profikader

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Der FC Bayern hat David Santos Daiber mit seinem ersten Profivertrag ausgestattet. Der Kontrakt des portugiesischen U-19-Juniorennationalspielers ist bis zum 30. Juni 2030 datiert.



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Der Neu-Profi stand schon bei der Klub-WM im vergangenen Sommer im Kader der Bayern, ein Spiel absolvierte er dort aber nicht. Für Portugals U19 war er bisher sechs Mal im Einsatz, mit der U17 (zehn Spiele) erreichte er bei der EM 2024 das Finale, das gegen Italien (0:3) verloren ging.

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In dieser Saison haben beim FC Bayern neben Santos Daiber und Lennart Karl (gerade erstmals für die A-Nationalmannschaft nominiert) unter anderem Wisdom Mike, Cassiano Kiala sowie zuletzt Filip Pavić und Erblin Osmani ihr Profidebüt gefeiert und könnten damit die nächsten Campus-Spieler sein, die dauerhaft im Kader nachziehen. (sid/dj)