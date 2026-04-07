Kann Kane gegen Real starten? Kompany kündigt Last-Minute-Entscheidung an

Der FC Bayern kann im Champions-League-Kracher bei Real Madrid wohl wieder auf seinen Torgaranten Harry Kane setzen.

„Alle im Verein, mich selbst eingeschlossen und ganz besonders Harry Kane, wissen, wie wichtig dieses Spiel ist“, sagte Trainer Vincent Kompany zu einem möglichen Startelfeinsatz seines Stürmers, der am Montagmittag mit einem Lächeln am Abschlusstraining für das Viertelfinal-Hinspiel in der Königsklasse (Dienstag, 21 Uhr/Prime Video) teilgenommen hatte.

Ob Kane im Bernabéu wirklich in der Startelf stehen kann, soll sich erst am Spieltag entscheiden. Er finde es „immer richtig, mit jedem Spieler ein Gespräch zu führen, um sicherzugehen, dass man das Okay bekommt“, sagte Kompany: „Und wenn wir entscheiden, dass es geht, dann wird nicht weiter darüber nachgedacht – dann geht es nur noch darum, Leistung zu bringen und das Spiel zu gewinnen.“

Kane hatte verletzungsbedingt auf das Bundesliga-Spiel des deutschen Rekordmeisters am vergangenen Samstag beim SC Freiburg (3:2) verzichten müssen. Der 32-Jährige hatte im Training bei der englischen Nationalmannschaft einen Schlag auf den Knöchel abbekommen.

Joshua Kimmich über Kane: „„Harry ist ein absoluter Leader“

„Ob er ihn aufstellt oder nicht“ sei die Entscheidung von Kompany, sagte Sportvorstand Max Eberl vor dem Abflug am Montagnachmittag: „Aber zumindest ist er dabei und das gibt ein gutes Gefühl.“ Für die Mannschaft, betonte Joshua Kimmich, sei es „wichtig“, dass Kane „auf dem Platz steht“. „Harry ist ein absoluter Leader und Teamplayer“, schwärmte der Mittelfeldchef: „Das ist für einen Offensivspieler ein sehr besonderes Mindset“.

Kane hat in dieser Saison erst drei der 43 Pflichtspiele der Bayern verpasst – alle drei gewannen die Münchner. In der Bundesliga in Freiburg und am 6. März gegen Borussia Mönchengladbach (4:1) sowie vier Tage später im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Atalanta Bergamo (6:1).

Im Rückspiel gegen die Italiener traf der Angreifer doppelt – es waren seine Saisontore Nummer neun und zehn im neunten Einsatz in der Königsklasse. Insgesamt kommt er in seinen bislang 40 Partien auf 48 Treffer in dieser Spielzeit.

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Mit Real verbindet Kane eine unliebsame Vorgeschichte: Beim Halbfinal-Aus 2024 (2:2/1:2) war er angeschlagen ins Rückspiel gegangen. Dennoch bereitete der Hinspiel-Torschütze die Münchner Führung vor. Beim Stand von 1:0 wurde er ausgewechselt und musste hilflos zusehen, wie seine Kollegen den Final-Einzug noch verspielten. „Diese Nacht“, sagte er kürzlich, „war wirklich schwer zu verkraften, wir waren so nah dran…“ (sid/dj)