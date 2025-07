Das Selbstbewusstsein vor dem Start in die EM ist so groß wie nie bei der deutschen Frauen-Nationalmannschaft. „Wir als Mannschaft gehen mit dem klaren Ziel in die EM, dass wir den Titel gewinnen wollen“, sagte etwa Abwehrspielerin Sophia Kleinherne zur MOPO – und Bayern-Star Klara Bühl stimmte vorbehaltlos zu: „Natürlich fahren wir da hin, um zu gewinnen. Das ist keine Frage.“ Woher kommt dieses Selbstverständnis bei den Spielerinnen des DFB? Wie realistisch ist ein deutscher Titelgewinn in der Schweiz überhaupt? Wer sind die anderen Favoriten? Auf welche Stars dürfen Sie sich in den kommenden drei Wochen freuen? Und wo können Sie all das live im TV sehen? Die MOPO beantwortet die wichtigsten Fragen vor dem deutschen Auftaktspiel an diesem Freitag (21 Uhr/ARD) gegen Polen.