„Fast unmöglich“: Bayern-Trainer Kompany regt Regeländerung an

Trainer Vincent Kompany von Bayern München hat die Europäische Fußball-Union (UEFA) aufgefordert, ihre Regeln für Gelbsperren in der Champions League zu überdenken. Für Abwehrspieler sei es „fast unmöglich, nicht gesperrt zu sein, auch wenn sie es ganz fair versucht haben“, sagte der frühere Verteidiger und regte an, „dass wir das ändern“.

Aktuell sind Spieler nach der dritten Gelben Karte für ein Spiel gesperrt. Nach Abschluss der Viertelfinals werden die Verwarnungen „gelöscht“, auch werden keine Gelben Karten in die folgende Saison mitgenommen.

Dennoch sieht Kompany aufgrund der Vielzahl der Spiele allein in der Ligaphase Handlungsbedarf. Es sei „ganz schwierig“, ohne Sperre durch die Königsklasse zu kommen, sagte er und betonte: „Drei Gelbe Karten für einen Innenverteidiger – wenn du so weit kommst und nur drei bekommen hast, hast du einen guten Job gemacht. Trotzdem kannst du gesperrt werden für das Halbfinale, das finde ich schon hart.“ Zumal es hier und da ja auch zu Fehlentscheidungen durch die Schiedsrichter kommen könne.

Bayern droht ein Ausfall von vier Spielern

Bei den Bayern droht vor dem Viertelfinal-Rückspiel gegen Real Madrid (21.00 Uhr/DAZN) gleich vier Spielern eine Sperre für ein mögliches Halbfinale: Kapitän Manuel Neuer, Abwehrchef Dayot Upamecano, dessen Nebenmann Jonathan Tah und Konrad Laimer würden bei einer weiteren Gelben Karte das Hinspiel in der Runde der letzten Vier verpassen.

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Bei Real gilt dies für fünf Profis, darunter die Topstars Kylian Mbappé, Vinicius Junior und Jude Bellingham. Mittelfeldmann Aurélien Tchouaméni ist nach einer Verwarnung im Viertelfinal-Hinspiel (1:2) schon jetzt gesperrt. (sid/ch)