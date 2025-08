Fans werfen Koffer aufs Spielfeld – und fordern so Trainer zum Rücktritt auf

Die Fans des litauischen Erstligisten Zalgiris Vilnius haben Trainer Wladimir ziemlich eindeutig zum sofortigen Rücktritt aufgefordert.

Vor dem Anpfiff des Heimspiels gegen Tabellenführer Zalgiris Kaunas am Montagabend schmissen Anhänger des Hauptstadtklubs rund zwei Dutzend Koffer von der Tribüne des Zalgiris-Stadions auf das Spielfeld, der Spielbeginn verzögerte sich um mehrere Minuten.

Žalgiris fans threw suitcases onto the pitch at the start of the match – a demand for the coach to step down ?#football #ultras #zalgiris #lithuanianfootball pic.twitter.com/0MoAtDbytz