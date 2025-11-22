Fan in „kritischem Zustand“: Medizinischer Notfall in der 2. Liga

In der 2. Liga wurde es am Samstagnachmittag plötzlich etwas ruhiger, als man das in den deutschen Fußballstadien eigentlich kennt. Bei der Partie zwischen Fortuna Düsseldorf und dem 1. FC Magdeburg kam es zu einem medizinischen Notfall auf der Tribüne. Der Betroffene musste ins Krankenhaus gebracht werden, die Fans stellten den Support sofort ein.

Was genau passiert war, blieb zunächst unklar. Sky-Kommentator Klaus Veltman erklärte nach rund 25 Minuten Spielzeit lediglich: „Es hat hier einen medizinischen Notfall gegeben. Entsprechend wird gerade darauf Rücksicht genommen.“

Medizinischer Notfall sorgt für Fan-Ruhe in der 2. Liga

Wenig später reagierte allerdings auch der Verein selbst. „Auf den Rängen gab es leider einen medizinischen Notfalleinsatz. Der betroffene Fan ist nach der Erstversorgung nun auf dem Weg ins Krankenhaus. Unsere Daumen sind gedrückt und wir schicken ganz viel Kraft“, schrieb die Fortuna bei X (ehemals Twitter) und ergänzte später: „Der Zuschauer wurde in einem kritischen Zustand ins Krankenhaus abtransportiert. Beide Fanlager haben sich darauf geeinigt, den Support erst wieder aufzunehmen, wenn die Person stabil ist. Gute Besserung, wir sind alle bei Dir!“

Fan-Gesänge stellten sich ebenso ein wie Anfeuerungsrufe oder Choreografien. Nicht einmal, als die Fortuna gefährlich nah im Strafraum der Gäste auftauchte, wurde es wirklich laut – nur ein dumpfes Raunen ging durch die Ränge. Über den aktuellen Zustand des Anhängers ist nichts weiter bekannt.

Schon in der Vorsaison war die Zweitliga-Partie zwischen Düsseldorf und Magdeburg komplett in den Hintergrund geraten, weil an jenem Abend der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg passiert war. Im vergangenen Dezember starben bei der Attacke ein Neunjähriger und fünf Frauen, mehr als 300 weitere Menschen wurden verletzt.

Auch medizinische Notfälle hat es in den vergangenen Monaten immer wieder in deutschen Stadien gegeben. Vor wenigen Wochen war beim DFB-Pokal-Spiel bei Energie Cottbus sogar ein Fan von RB Leipzig verstorben – damals hatte es wenige Augenblicke vor Anpfiff einen medizinischen Notfall im Block gegeben.