Fans jagen sich auf dem Platz! Zweitliga-Topspiel eskaliert komplett

Solche Szenen möchte man in keinem Stadion sehen. Beim Zweitliga-Topspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha BSC (0:1) kam es nach rund 20 Minuten zu einem extrem unschönen Zwischenfall. Fans beider Mannschaften durchbrachen die Absperrungen und drangen in den Innenraum hinein. Mitten auf dem Rasen jagten sich die Anhänger gegenseitig, die Polizei stürmte das Feld. Die Partie wurde sofort unterbrochen.

Bereits unmittelbar nach Spielbeginn war die Samstagabend-Partie der 2. Liga für rund fünf Minuten unterbrochen worden. Hertha-Fans hatten mit ihrer Choreografie für kräftig Rauch gesorgt, außerhalb des Stadions soll es zeitgleich eine Pyro-Show von Dresdnern gegeben haben. Schiedsrichter Sven Jablonski (Bremen) musste erst einmal abwarten, bis der Rauch verzogen war.

Fans von Dresden und Hertha BSC jagen sich auf dem Platz

Wirklich schlimme Szenen ereigneten sich dann aber nach 19 Minuten. Anhänger der Gäste aus Berlin durchbrachen die Absperrung und rannten auf den Platz, um Pyro-Fackeln in den Block der Dresdner zu werfen. Daraufhin drangen auch aus dem Heimbereich Menschen in den Innenraum ein. Es kam zu regelrechten Jagd-Szenen auf dem Rasen. Ein schockierender Anblick.

Die Polizei verfolgt die Fans von Dynamo Dresden und Hertha BSC, die in den Innenraum eingedrungen waren. IMAGO/Steinsiek.ch Die Polizei verfolgt die Fans von Dynamo Dresden und Hertha BSC, die in den Innenraum eingedrungen waren.

„Das ist unwirklich. Ich stehe ein Stück weit unter Schock“, sagte Dresdens Sport-Geschäftsführer Sören Gonther bei Sky während der Unterbrechung. „Im ersten Moment schaust du aufs Spiel und dann siehst du plötzlich ein, zwei Menschen da runterlaufen und Raketen schießen. Du denkst hier in Fußball und das hat überhaupt nichts damit zu tun. Das wollen wir hier nicht sehen.“

Fahnen-Klau soll Auslöser für Fan-Ausschreitungen sein

Nach Informationen von Sky soll der Klau einer Zaunfahne der Auslöser für die Ausschreitungen gewesen sein. Demnach hätten Dresdner Ultras vor Spielbeginn eine Hertha-Fahne geklaut und hielten sie anschließend im Block hoch, um hämische Gesänge anzustimmen. Gonther bestätigte diese Auffassung. „Dann sind Herthaner in den Innenraum und welche von uns rüber. Und so nimmt das seinen Lauf“, analysierte der frühere St. Pauli-Profi.

Mitten auf dem Rasen brennt Pyrotechnik. Abseits des Geschehens jagen sich die Fans beider Teams. IMAGO/Steinsiek.ch Mitten auf dem Rasen brennt Pyrotechnik. Abseits des Geschehens jagen sich die Fans beider Teams.

Nach der Provokation sprangen mehrere Hertha-Fans in den Innenraum und bewarfen den benachbarten Block mit Pyro-Fackeln. Daraufhin kamen auch Menschen aus dem Dresdner Block nach drinnen. Mitten auf dem Rasen jagten sich die beiden Lager, ehe die Polizei einschritt. Die geklaute Fahne wurde zeitgleich abgebrannt. Szenen, wie sie für ein Zweitliga-Topspiel ebenso wie für jede andere Spielklasse unwürdig sind.

„Das ist nicht das, was wir hier sehen wollen“, stellte Dresdens Finanz-Geschäftsführer Stephan Zimmermann in der Halbzeit klar. „Das war heute ein ganz großer Schuss in den Ofen. Voll daneben. Wirklich vollkommen daneben. Das ist nicht das, wofür wir stehen.“

Hertha-Boss Görlich verurteilt Fan-Eklat deutlich

Auch Hertha-Geschäftsführer Dr. Peter Görlich fand deutliche Worte: „Solche Szenen haben in meinen Augen überhaupt nichts mit Fußball zu tun. Ich kann mich nur bei allen Beteiligten entschuldigen. Das entspricht überhaupt nicht unserem Wertegerüst. Sobald Gewalt im Spiel ist, hört es bei mir einfach auf. Ich möchte überhaupt kein Verständnis in irgendeiner Weise formulieren. Das geht nicht.“

Im Zweitliga-Topspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha BSC musste die Polizei mit einem Großaufgebot einschreiten. imago/Jan Huebner Im Zweitliga-Topspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha BSC musste die Polizei mit einem Großaufgebot einschreiten.

Erst nach mehr als einer Viertelstunde beruhigte sich die Situation. Die Spieler, die zwischenzeitlich in die Katakomben verschwunden waren, kehrten auf das Spielfeld zurück. Schiedsrichter Jablonski pfiff das Spiel nach knapp 20 Minuten Unterbrechung wieder an. Die Uhr wurde auf Minute 19 zurückgestellt.

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Zu diesem Zeitpunkt stand es noch immer 0:0. Der Großteil der Fans von Hertha BSC bekam den weiteren Verlauf der Partie auch nicht mehr mit. Sie verließen nach den Zwischenfällen den Gästeblock und verpassten daher, wie ihre Berliner – die nach der Roten Karte gegen Josip Brekalo (66.) in Unterzahl agierten – am Ende durch ein kurioses Eigentor von Alexander Rossipal (80.) mit 1:0 gewannen. Das Ergebnis war an diesem Abend aber ohnehin nebensächlich.