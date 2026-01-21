mopo plus logo
Fankurve des 1. FC Köln

Die Fans des 1. FC Köln sorgen nicht nur beim Profi-Team für tatkräftige Unterstützung. Foto: imago/Sven Simon

Fan-Wahnsinn bei U19-Spiel: Über 40.000 Zuschauer bei deutschem Klub – Rekord!

Die U19-Fußballer des 1. FC Köln dürfen sich in der Youth League über eine große Unterstützung freuen. Für das Sechzehntelfinale gegen Inter Mailand am 4. Februar im RheinEnergieStadion hat der Klub 41.000 Tickets verkauft.

Damit werden die Domstädter in dem europäischen Wettbewerb einen Zuschauerrekord aufstellen. Bisherige Bestmarke waren 40.368 Fans bei der Partie zwischen Trabzonspor und Inter Mailand im April 2025.

U19 des 1. FC Köln sorgt für Zuschauer-Rekord

„Dieser Zuschauerrekord in der Youth League erfüllt uns mit großer Freude und macht uns stolz”, sagte FC-Vizepräsident Ulf Sobek: „Er zeigt eindrucksvoll, wie positiv verrückt unsere Fans sind und mit welcher Wucht sie hinter dem Verein stehen.”

Durch den Gewinn der deutschen U19-Meisterschaft in der vergangenen Saison hatten sich die Kölner für die Youth League qualifiziert. Durch Erfolge in den ersten beiden Runden gegen Racing Union Luxemburg sowie den dänischen Vertreter FC Midtjylland zog das Team von Trainer Stefan Ruthenbeck in das Sechzehntelfinale ein. (kk/sid)

