Fan-Proteste: Innenminister spricht von Panikmache und „Gespensterdiskussion“

In zahlreichen Fußballstadien protestieren Fans derzeit mit Plakaten und Stimmungsboykotten gegen angeblich geplante Verschärfungen der Sicherheitsauflagen. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) widerspricht nun deutlich – und spricht von einer völlig unangebrachten Panikmache rund um die Stadionsicherheit.

Die aktuelle Debatte über vermeintliche Beschluss-Pläne der Innenministerkonferenz zur Stadionsicherheit sei eine „Gespensterdiskussion“, sagte Herrmann. Es würden angeblich geplante Maßnahmen kritisiert und Ängste geschürt, die auf der bevorstehenden Innenministerkonferenz in Bremen überhaupt nicht zur Debatte stünden.

Proteste zur Stadionsicherheit als „Gespensterdiskussion“

Insbesondere Themen wie Gesichtserkennung im Stadion und personalisiertes Ticketing stünden nicht auf der Tagesordnung, betonte Herrmann. Entsprechende Beschlüsse seien weder geplant noch vorgesehen. Stehplätze in Fußballstadien seien ein fester Bestandteil der Fankultur, und auch über Kollektivstrafen für Fans werde in Bremen in der kommenden Woche nicht gesprochen.

Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Todesdrama: Saif Ibrahim (15) fiel unter ungeklärten Umständen aus dem 8. Stock. Die MOPO sprach mit dem Vater

Saif Ibrahim (15) fiel unter ungeklärten Umständen aus dem 8. Stock. Die MOPO sprach mit dem Vater Weihnachtsmärkte: Wie weit kommt man als Besucher mit 20 Euro?

Wie weit kommt man als Besucher mit 20 Euro? Block-Prozess : Was Juristen über die Verteidigungsstrategie denken

Was Juristen über die Verteidigungsstrategie denken Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 20 Seiten Sport: Welt-Klub buhlt um Vuskovic & warum die Trendwende für St. Pauli schwierig wird

Welt-Klub buhlt um Vuskovic & warum die Trendwende für St. Pauli schwierig wird 28 Seiten Plan7: „Schmidts Winterglitzer“ ist eine pralle Wundertüte, „Gaslight“ am English Theatre und Kulturtipps für jeden Tag

Herrmann nannte es unverantwortlich, mit falschen Behauptungen Panik unter Fans zu verbreiten. Die Sicherheitsdebatte werde so mit unbelegten Vorwürfen vergiftet, kritisierte der Innenminister.

Fan-Proteste treffen auf klare Absage Herrmanns

Zugleich stellte Herrmann klar, dass Sicherheit in Fußballstadien kein Selbstläufer sei. Sie erfordere konsequente und wirkungsvolle Maßnahmen sowie eine enge Zusammenarbeit aller Beteiligten. Ein Beispiel dafür sei der Ausbau der Stadionallianzen, die in Bayern im Oktober 2025 für alle Vereine der oberen drei Ligen eingeführt wurden und auf der Innenministerkonferenz breite Unterstützung finden, so Herrmann.

Die Sicherheitsarbeit sei ein fortwährender Prozess, betonte der CSU-Politiker. Neue Herausforderungen entstünden ständig und müssten entschlossen angegangen werden, damit der hohe Sicherheitsstandard im Fußball und in den Stadien auch in Zukunft gewährleistet werden könne.

Spruchbänder in vielen Stadien

Am vergangenen Wochenende hatten Fans in zahlreichen Stadien erneut ihren Protest gegen vermeintlich geplante Maßnahmen der Politik in Sicherheitsfragen zum Ausdruck gebracht. Mit Schweige-Protesten und Spruchbändern reagierten sie auf das, was sie als drohende Verschärfungen empfinden.

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In Leverkusen war beim Heimspiel gegen Borussia Dortmund etwa ein großes Transparent mit der Aufschrift „Populismus stoppen“ zu sehen. Die Anhänger des 1. FC Union Berlin plakatierten vor dem Duell mit dem 1. FC Heidenheim: „Fankultur überlebt jede Ministerkonferenz“. Viele Fans befürchten vor allem drastische Schritte wie personalisierte Eintrittskarten oder verschärfte Stadionverbote.

Das könnte Sie auch interessieren: Fan-Proteste: Worum es geht – und warum das für St. Pauli so kompliziert ist

Auch Bayerns Innenminister selbst geriet direkt ins Visier der Kurven. „Innenminister Herrmann: Finger weg von unserer Fankultur“, stand auf einem Plakat der Augsburger Fans beim Spiel gegen die TSG Hoffenheim in Sinsheim. Die Anhänger des FC Bayern richteten ihren Protest beim Heimspiel gegen den FC St. Pauli zudem gegen Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD), der auf einem Plakat mit übergroßem Schlagstock karikiert wurde. (dpa/mp)