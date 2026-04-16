Nach Fan-Protesten gegen Kapitän: Gladbach trifft Reitz-Entscheidung

Rocco Reitz wird trotz Fan-Protesten auch in den verbleibenden Saisonspielen das Kapitänsamt bei Borussia Mönchengladbach ausüben.

„Rocco ist vor der Saison gewählt worden, von der Mannschaft. Und er ist ein guter Kapitän, er geht vorneweg, nicht nur auf dem Rasen. Und das wird Rocco auch jetzt in den letzten fünf Spielen machen“, sagte sein Trainer Eugen Polanski der „Bild“.

Am vergangenen Wochenende hatten Anhänger der Gladbacher beim Spiel in Leipzig (0:1) mit Bannern gegen Reitz’ geplanten Wechsel im Sommer zu RB protestiert. Auf einem Transparent hieß es etwa: „Wer das hier will, darf niemals unser Kapitän sein!“

Wechsel nach Leipzig: Reitz steht vor Abschied aus Gladbach

Polanski betonte in Richtung der protestierenden Fans: „Sie müssen dann auch verstehen, dass wir das nicht abhängig machen von solchen Plakaten.“

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Bereits nach der Partie hatte Polanski jedoch ein gewisses Verständnis für die Proteste der Anhänger gezeigt und bezeichnete sie als „freie Meinungsäußerung“. „Am Ende müssen wir das akzeptieren, Rocco muss das akzeptieren“, betonte Polanski nun. (dpa/dj)