Fan auf Tribüne reanimiert: Drama überschattet Bayern-Sieg in Champions League

Der FC Bayern München hat den ersehnten zweiten Sieg in dieser Champions-League-Saison eingefahren – doch das war an diesem Mittwochabend eher Nebensache. Jamal Musiala (67.) hatte den Rekordmeister zum hochverdienten 1:0 (0:0)-Sieg gegen Benfica Lissabon geschossen, der allerdings von gleich mehreren Zwischenfällen überschattet wurde. Wegen eines Bahn-Chaos begann der Anpfiff bereits verspätet, ein medizinischer Notfall auf der Südtribüne sorgte dann für komplette Stille im Stadion.

Bereits in der dritten Spielminute musste der Notarzt in der Südkurve der Münchner Allianz Arena einen Fan reanimieren. Der Einsatz spielte sich am Aufgang zu Block 226 im Mittelrang ab, in der rechten Ecke oberhalb der Südkurve. Was genau dort passiert war, blieb zunächst offen. „Wir haben es im Spiel nicht mitbekommen. Wir drücken die Daumen, dass bei dem Fan alles gut ist“, sagte Bayern-Profi Konrad Laimer nach der Partie bei DAZN.

Fan reanimiert: FC Bayern verzichtet auf Support

Die Anhänger verzichteten daraufhin aus Respekt auf Support, in der Arena war es bis zum Schluss komplett still. „Aufgrund eines medizinischen Notfalls auf der Tribüne gibt es aktuell keine Fan-Gesänge der Bayern-Anhänger“, teilte der FC Bayern im Laufe der ersten Halbzeit mit.

Nach gut einer halben Stunde Spielzeit machte einer der Vorsänger (Capo) in der Südkurve via Mikrofon eine Ansage, um die Fans zu informieren. Daraufhin wurden alle Fahnen eingerollt und aus dem Block geschafft sowie die Unterstützung aus diesem Bereich endgültig eingestellt. Die Fan-Dachorganisation „Club Nr. 12“ schrieb bei Instagram: „Das Leben steht über dem Sport.“

Sportlich sicherte Musiala den Bayern den so wichtigen Sieg, wodurch München nun sechs Punkte aus vier Spielen auf dem Konto hat. Damit hat der Rekordmeister nun wieder gute Voraussetzungen, sich direkt für das Achtelfinale des neuen Champions-League-Modus zu qualifizieren.