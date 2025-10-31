Dana Diekmeier: „Schaue nicht zu, wie meine Tochter stirbt!“

Die älteste Tochter von Ex-HSV-Profi Dennis Diekmeier (36) ist an Krebs erkrankt. Die Ärzte sprachen am Anfang von einer fünf Prozent Überlebenschance. Wie Dana Diekmeier (40) nun in einem emotionalen Interview berichtet, haben die Ärzte in Heidelberg Delani (14) bereits aufgegeben.

Im Januar wurde bei der 14-jährigen Delani eine seltene Krebserkrankung festgestellt. Anfangs fanden die Ärzte Auffälligkeiten in der Niere, kurz danach erfuhren Sie, dass sich Metastasen in der Lunge gebildet hatten. Seitdem kämpft Delani ums Überleben.

Über 50 Schnitte in der Lunge von Tochter Delanie

Wie Dennis Diekmeiers Lebensgefährtin jetzt im Interview mit der Zeitschrift „Bunte“ erzählte, gibt es seit der Diagnose „nur Rückschläge“. Mehrere Operationen und Chemotherapien blieben erfolglos. Zuletzt wurde Delani das zweite Mal an der Lunge operiert, „über 50-mal haben Sie ihr in die Lunge geschnitten, das geht kein zweites Mal“, sagte Dana. Ob die zweite Operation, an der Lunge, etwas gebracht hat, wird sich erst noch zeigen.

Trotz der Widrigkeiten geht Delani weiterhin zum Reitsport, wurde sogar badische Meisterin im Springreiten – und tröstet gelegentlich sogar ihre Mutter, wenn es ihr zu viel wird. „Sie hat diesen Willen und kämpft in allen Lebenslagen“, beschreibt Dana Diekmeier die außergewöhnliche Stärke ihrer Tochter.

Familie Diekmeier lässt nichts unversucht

Die Familie will nichts unversucht lassen. Die Ärzte in Heidelberg hätten die Tochter bereits aufgegeben, schildert Dana. „Aber ich schaue doch nicht einfach zu, wie mein Kind stirbt? Auch wenn es nur ein Prozent ist, dass sie überlebt – das eine Prozent muss ich doch nutzen?!“ sagte die verzweifelte Mutter. (fwe)