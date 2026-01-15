mopo plus logo
Polizisten sperren Stadion ab

Rund um das Spiel Aston Villa gegen Maccabi Tel Aviv im November 2025 kam es zu Protesten. Foto: IMAGO/SOPA Images

Falsche KI-Infos sorgen für leere Ränge: Polizei räumt peinlichen Fehler ein

Der Ausschluss israelischer Fußball-Fans für ein Europa-League-Spiel in England war offensichtlich auch die Folge einer Falschinformation durch Künstliche Intelligenz (KI).

Die Polizei hatte die Partie zwischen Aston Villa und Maccabi Tel Aviv im November als „Hochrisiko-Spiel“ eingestuft und keine Gästefans zugelassen. Grundlage waren unter anderem Hinweise auf angebliche Ausschreitungen bei früheren Spielen – darunter ein angebliches Duell zwischen West Ham United und Maccabi, das nie stattgefunden hat.

„Ich möchte mich für diesen Fehler zutiefst entschuldigen“, wurde Craig Guildford, Chef der West Midlands Police, am Mittwoch in einem Schreiben zitiert. Die falsche Informationen sei durch die Nutzung eines KI-Tools entstanden.

KI-Panne: Fans von Maccabi Tel Aviv durften nicht ins Stadion

Zunächst hatte Guildford vor dem Parlament erklärt, die falsche Angabe stamme aus einer Google-Suche und nicht aus KI-Nutzung. Die Entscheidung hatte im November für heftige Kritik gesorgt, Premierminister Keir Starmer sprach von einem „inakzeptablen Vorgang“.

Innenministerin Shabana Mahmood erklärte am Mittwoch, sie habe „das Vertrauen“ in Guildford verloren.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

