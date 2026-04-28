„Fairere Lösung“: FIFA ändert umstrittene WM-Regel

Der Fußball-Weltverband FIFA führt bei WM im Sommer eine neue Sperrenregelung ein. Nach SID-Informationen werden Gelbe Karten nicht nur wie bisher nach dem Viertelfinale, sondern zusätzlich bereits nach der Gruppenphase verfallen. Ziel ist es, die Gefahr von Sperren für Schlüsselspiele zu reduzieren.

Hintergrund ist das neue Turnierformat mit 48 Mannschaften, das eine zusätzliche K.o.-Runde vorsieht. Das Viertelfinale ist für jedes Team bereits das sechste WM-Spiel. Das Thema steht auf der Tagesordnung des FIFA-Rats, der am Dienstag im kanadischen Vancouver zusammentritt.

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Statt die Schwelle für eine Sperre auf drei Gelbe Karten anzuheben, sieht die FIFA eine Aufteilung in zwei Phasen als fairere Lösung an. Konkret müssten Spieler entweder in zwei der drei Gruppenspiele verwarnt werden oder zweimal in der Phase vom Sechzehntelfinale bis zum Viertelfinale, um ein Spiel auszusetzen. (sid/dj)