Fahrplan steht: So startet die Nationalmannschaft – mit Zuschauern?

Der Fahrplan steht! Die deutsche Nationalmannschaft wird seine nächsten Heimspiele im Herbst in Stuttgart, Köln und Leipzig absolvieren. Geht es nach den Verantwortlichen, sogar mit Zuschauern!

Dies teilte der DFB mit. Der Nations-League-Auftakt gegen Spanien (3. September) soll demnach in Stuttgart stattfinden, die weiteren Heimspiele gegen die Schweiz (13. Oktober) in Köln und die Ukraine (14. November) in Leipzig. Dies habe das DFB-Präsidium bereits bei seiner Sitzung im März beschlossen, hieß es. In Köln und Leipzig soll zudem jeweils noch ein Testspiel in diesem Herbst ausgetragen werden.

DFB will mit Zuschauern spielen

Offen ist wegen der Coronavirus-Pandemie weiter, ob der DFB für diese Spiele mit Zuschauern planen kann.

DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius imago images/Kicker/Zink Foto:

„Meine Erwartung ist, dass wir ein Konzept entwickeln, das es uns im Herbst ermöglicht, vor Zuschauern zu spielen. Wir bringen hier unsere Expertise ein und stehen weiterhin in engem Austausch mit den Gesundheitsbehörden“, sagte Curtius dem „Sportbuzzer“.