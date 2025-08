„Fällt uns unendlich schwer“: Ex-HSV-Torwart trauert um seinen Sohn (6)

Bayern Münchens Ersatzkeeper Sven Ulreich, der in der Saison 2020/21 auch für den HSV zwischen den Pfosten stand, hat einen schweren Schicksalsschlag erlitten. Wie er und seine Frau Lisa (37) nun öffentlich machten, verstarb ihr Sohn Len nach langer, schwerer Krankheit vor wenigen Wochen. Er wurde nur sechs Jahre alt.

Bei Instagram teilte der 36-Jährige die bewegende und traurige Nachricht. „Die Entscheidung, dies nun öffentlich zu machen, fällt uns unendlich schwer“, schrieb der Torhüter, „ist jedoch für uns als Familie ein wichtiger Schritt, um in unserem Umfeld und auch in der Öffentlichkeit Klarheit zu schaffen.“

Ulreich verlängert beim FC Bayern bis 2026

Ulreich hatte bereits in der vergangenen Saison Spiele und Trainingseinheiten der Bayern ausfallen lassen – aus „persönlichen Gründen“, wie der Klub erklärte. In dieser schwierigen Zeit rückte sein privates Leben in den Vordergrund, das Fußball‑Alltagsgeschäft trat in den Hintergrund. Auch ein Karriereende stand zwischenzeitlich im Raum.

Doch der FC Bayern bot Ulreich jüngst eine Vertragsverlängerung an, die er annahm. Er bleibt bis Sommer 2026 beim FC Bayern als Ersatzmann von Manuel Neuer und Jonas Urbig. Der Klub würdigte ihn als verlässlichen Profi mit Charakter. In seiner Nachricht auf Instagram danke Ulreich explizit auch dem FC Bayern für die „Diskretion und große Unterstützung in den vergangenen Monaten“. Vielleicht hilft ihm seine Aufgabe an der Säbener Straße zumindest etwas bei der Verarbeitung dieses schweren Schicksalsschlags.