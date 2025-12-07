Extremer Hass: Fußball-Fan wünscht Tochter von Schalke-Torwart den Tod

Immer wieder erleben Profisportler Hass im Internet. Auch Schalkes Torwart Loris Karius ist betroffen – und wehrt sich.

Karius hat nach dem 2:0 bei Fortuna Düsseldorf Hassnachrichten erhalten und diese öffentlich gemacht. „Normalerweise ignoriere ich solche Personen. Aber es ist traurig und geht deutlich zu weit, was manche Menschen bei Social Media von sich geben“, schrieb der 32-Jährige in einer Instagram-Story, in der er eine der Nachrichten publik machte. Ein Nutzer hatte Karius sowie dessen Familie demnach aufs Übelste beleidigt und der Tochter des Torwarts den Tod gewünscht.

Schalke prüft rechtliche Schritte

Schalke prüft die Einleitung rechtlicher Schritte. Bereits im April 2024 hatten sich die Gelsenkirchener der Initiative „Wer hetzt, verliert“ angeschlossen.

In Nordrhein-Westfalen arbeitet die Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime eng mit den Vereinen zusammen, um strafrechtlich relevante Kommentare konsequent zu verfolgen. (dpa/hmg)