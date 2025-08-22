mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Didi Hamann als Sky-Experte

Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann (51, 59 Länderspiele) arbeitet seit Jahren für Sky als Bundesliga-Experte. Foto: picture alliance/dpa

paidExperte Hamann: Für einen Hamburger Klub wird es „unheimlich schwer“

kommentar icon
arrow down

Für alle Hamburger Fußballfans, die mit ihren Vereinen durch die erste Pokalrunde gelitten haben, hat Didi Hamann eine gute Nachricht. „Auch Dortmund hat sich schwergetan, in die Pokalspiele sollte man nicht allzu viel reinlesen“, sagt der frühere deutsche Nationalspieler und aktuelle Sky-Experte. Der 51-Jährige betont aber auch, dass es für St. Pauli und den HSV nicht um viel mehr als den Klassenerhalt gehen dürfte. In der MOPO blickt der letzte Torschütze im alten Wembley-Stadion auf die am Freitag beginnende Saison voraus.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test