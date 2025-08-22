Für alle Hamburger Fußballfans, die mit ihren Vereinen durch die erste Pokalrunde gelitten haben, hat Didi Hamann eine gute Nachricht. „Auch Dortmund hat sich schwergetan, in die Pokalspiele sollte man nicht allzu viel reinlesen“, sagt der frühere deutsche Nationalspieler und aktuelle Sky-Experte. Der 51-Jährige betont aber auch, dass es für St. Pauli und den HSV nicht um viel mehr als den Klassenerhalt gehen dürfte. In der MOPO blickt der letzte Torschütze im alten Wembley-Stadion auf die am Freitag beginnende Saison voraus.



