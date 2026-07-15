Große Sorge um Kreso Kovacec: Der frühere Stürmer von Hannover 96 liegt nach einer Notoperation im Koma. Der Zweitligist unterstützt nun einen Spendenaufruf für den 56-Jährigen.

Zweitligist Hannover 96 hat zu Spenden für seinen ehemaligen Stürmer Kreso Kovacec aufgerufen, der nach Angaben des Klubs im Koma liegt.

Der 56-Jährige sei nach einem plötzlichen Riss der Aorta notoperiert worden. Dabei habe es Komplikationen gegeben, die zu einem Schlaganfall und einer Hirnblutung geführt hätten.

Der Vater von zwei Kindern befinde sich in einem kritischen Zustand.

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Hannover unterstützt Spendenaktion für Kreso Kovacec

Auf seiner Webseite verbreitete Hannover 96 einen Link zu einer Spendenaktion, die ein langjähriger Freund von Kovacec ins Leben gerufen habe.

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Der heutzutage in Augsburg als Gebrauchtwagenhändler tätige Kovacec hatte von 1995 bis 1997 für die Niedersachsen in der 2. Bundesliga und Regionalliga gespielt und dabei in 79 Pflichtspielen 42 Tore erzielt.

Erfolgreiche Zeit bei Hannover 96

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Nach dem Abstieg in die Regionalliga verpasste Hannover im Juni 1997 den direkten Wiederaufstieg in zwei Relegationsspielen gegen Energie Cottbus. Zu den Teamkollegen von Kovacec zählten Dieter Hecking, Otto Addo, Gerald Asamoah und Torhüter Jörg Sievers.

Danach war der frühere Stürmer noch für Tennis Borussia Berlin, Hansa Rostock, wo er einige Bundesliga-Spiele machte, und den FC Augsburg aktiv. (dpa/ggg)