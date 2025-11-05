mopo plus logo
Max Dowman (FC Arsenal) bedankt sich bei den Arsenal-Fans nach dem Spiel

Max Dowman ist nach seinem Debüt der jüngste Spieler der CL-Geschichte. Foto: Imago / Shutterstock

Ex-St. Pauli Talent Moukoko verliert Champions-League-Rekord

Max Dowman vom englischen Spitzenklub FC Arsenal ist zum jüngsten Spieler der Champions League aufgestiegen. Im Alter von 15 Jahren, 10 Monaten und 4 Tagen wurde das Offensivtalent von Teammanager Mikel Arteta am Dienstag beim 3:0-Auswärtssieg seiner Gunners bei Slavia Prag eingewechselt.

Dowman löste damit den früheren deutschen Nationalspieler Youssoufa Moukoko ab, dieser debütierte 2020 beim Auswärtsspiel von Borussia Dortmund bei Zenit St. Petersburg im Alter von 16 Jahren und 18 Tagen in der Königsklasse. Kurios: In der Premier League ist Dowman “nur” der zweitjüngste Spieler der Liga-Geschichte. (sid/fwe)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

