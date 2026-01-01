Ex-St. Pauli-Coach Hürzeler will ihn: DFB-Star vor Wechsel nach England!

Nach eineinhalb durchwachsenen Jahren steht Fußball-Nationalspieler Pascal Groß bei Borussia Dortmund vor dem Absprung – und vor einer Rückkehr zu Brighton & Hove Albion in die Premier League. Das berichten unter anderem „Bild“ und Sky. Demnach habe der 34 Jahre alte Mittelfeldspieler bereits eine Einigung mit dem Klub von Teammanager Fabian Hürzeler erzielt, der Medizincheck solle zeitnah stattfinden. Von den Klubs gab es zunächst keine Bestätigung.

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl hatte nach dem 2:0 gegen Borussia Mönchengladbach zum Jahresabschluss erklärt, es werde „vielleicht ein, zwei Kaderbewegungen geben“, man sei bereits „in Gesprächen“.

Pascal Groß spielt erst seit 2024 bei Borussia Dortmund

Groß war im Sommer 2024 nach Dortmund gewechselt. Der Vertrag des Nationalspielers, der um seine WM-Nominierung kämpft und von BVB-Coach Niko Kovac in der Hinrunde in acht Begegnungen nicht eingesetzt wurde, läuft am Saisonende aus. Laut Sky steht eine Ablöse von bis zu drei Millionen Euro im Raum. Groß war für sieben Millionen nach Dortmund gekommen.

Der gebürtige Mannheimer war 2017 vom FC Ingolstadt nach Brighton gewechselt. Er bestritt 261 Pflichtspiele für den Klub aus Südengland, war Publikumsliebling, Stammkraft und avancierte 2023 im reifen Fußballeralter von 32 Jahren zum Nationalspieler. (mp/sid)