Fahrrad-Unfall mit einem Reh: Trauer um ehemaligen Bundesliga-Profi (63)

Der 1. FC Nürnberg trauert um seinen ehemaligen Bundesliga-Profi Reiner Wirsching. Der frühere Offensivspieler war am Donnerstag nach einem Zusammenprall mit einem Reh vom Fahrrad gestürzt und hatte sich schwer am Kopf verletzt.

Zunächst hatte mainfranken.news am Sonntag vom Tod des 63-jährigen Wirsching berichtet, der Club bestätigte die traurige Nachricht. „Unser tief empfundenes Mitgefühl und unsere aufrichtige Anteilnahme gilt all seinen Hinterbliebenen“, schrieb der FCN.

Der 1. FC Nürnberg trauert um Reiner Wirsching

Der #FCN trauert um Reiner #Wirsching. Der ehemalige Club-Profi ist am Wochenende im Alter von nur 63 Jahren verstorben. Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt all seinen Angehörigen. ?



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Wirsching spielte von 1989 bis 1992 in der Bundesliga 72 Mal für den Club (14 Tore). Zudem war der Angreifer unter anderem bei Schweinfurt 05 und dem TSV Vestenbergsgreuth aktiv gewesen. Nach seiner Fußball-Karriere war Wirsching als Facharzt für Orthopädie, Unfallchirurgie und Sportmedizin tätig. Jahrelang war er auch Mannschaftsarzt bei Schweinfurt 05 gewesen. (sid/ch)