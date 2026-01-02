mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Michael Tarnat winkt

Aues neuer Sport-Geschäftsführer Michael Tarnat spielte früher u.a. für den FC Bayern München und Hannover 96. Foto: IMAGO/Panama Pictures

Er holte 13 Titel mit den Bayern: Ex-Nationalspieler wird Drittliga-Manager

kommentar icon
arrow down

Der frühere Nationalspieler und Champions-League-Sieger Michael Tarnat ist neuer Sport-Geschäftsführer beim Drittligisten Erzgebirge Aue.

Wie der abstiegsbedrohte Klub am Neujahrstag mitteilte, wird der 56-Jährige am kommenden Montag zum Testspiel gegen den 1. FC Union Berlin in Aue erwartet. Die Stelle des Geschäftsführers Sport war nach dem Ausscheiden von Matthias Heidrich in den vergangenen drei Wochen unbesetzt gewesen.

Tarnat: „Ich freue mich auf die neue Aufgabe“

„Ich bedanke mich für das Vertrauen, freue mich auf die neue Aufgabe und möchte mich erst dann ausführlicher äußern, wenn ich die Arbeit tatsächlich aufgenommen habe“, sagte Tarnat. Sportvorstand Jens Haustein freute sich, einen „einen gleichermaßen erfahrenen wie ambitionierten Fachmann“ für Aue „begeistert zu haben“.

Das könnte Sie auch interessieren: HSV-Knall! Boss Kuntz tritt zurück – wie es nun im Volkspark weitergeht

Tarnat fungierte nach Beendigung seiner aktiven Laufbahn als Profi sowohl bei Bayern München als auch bei Hannover 96 als Leiter des Nachwuchsleistungszentrums. Der einstige Linksverteidiger absolvierte in seiner aktiven Zeit 363 Bundesliga-Spiele für den MSV Duisburg, den Karlsruher SC, München und Hannover, zudem bestritt er 19 Länderspiele und gehörte zum deutschen WM-Aufgebot 1998. Mit dem FC Bayern holte Michael Tarnat 13 Titel, gewann mit dem Team Champions League 2001. (sid/hmg)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test