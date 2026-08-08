So hat sich Magdeburg den Saisonstart nicht vorgestellt. Gegen Braunschweig gibt es die höchste Zweitliga-Heimpleite.

Eintracht Braunschweig hat sich gleich am ersten Spieltag der neuen Zweitliga-Saison mit einem Torfestival an die Tabellenspitze katapultiert. Beim 1. FC Magdeburg siegten die Niedersachsen unerwartet deutlich mit 6:1 (4:0) und sorgten dafür, dass die Negativserie des FCM Bestand hat. Noch nie konnte Magdeburg ein Auftaktsspiel der 2. Liga gewinnen.

Vor 28.508 Zuschauern trafen Ex-HSV-Profi Aaron Opoku (15.), Jan Urbich (21., 26.) und Mehmed Aydin (44., Foulstrafstoß) bereits entscheidend vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel gelang zunächst Mateusz Zukowski (49.) das Ehrentor, Samuel di Benedetto (50.) und Florian Flick (61.) machten den Braunschweiger Kantersieg perfekt.

Höchste FCM-Heimniederlage in 2. Bundesliga

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Braunschweig überraschte völlig harmlose und indisponierte Gastgeber mit aggressiver Balleroberung und überfallartigen Kontern. So entstanden die ersten drei Treffer. Als dann auch noch FCM-Verteidiger Herbert Bockhorn (32.) nach einem harten Einsteigen an der Mittellinie des Feldes verwiesen wurde, war das Spiel bereits vorentschieden.

Zwar schöpften die Gastgeber nach einem Kontertor von Zukowski noch einmal Hoffnung, doch die wurde bereits eine Minute später zerstört. Was folgte, war ein Schaulaufen der bestens von Trainer Lars Kornetka eingestellten Gäste, während Magdeburg um Schadensbegrenzung bemüht war. Trotzdem musste der FCM die höchste Zweitliga-Heimniederlage hinnehmen. Bislang stand ein 0:5 gegen Preußen Münster von Mai 2025 an der ersten Stelle.

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Felix Kroos sah Magdeburg als Geheimfavorit

Die Niederlage kam vor allem deshalb so überraschend, weil viele Experten den 1. FC Magdeburg nach einer starken Vorbereitung als möglichen Geheimfavoriten auf den Aufstieg genannt hatten, darunter RTL-Experte Felix Kroos. In den Testspielen hatte der FCM zunächst fünf überzeugende Siege gefeiert, unter anderem gegen Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn 2:0 gewonnen. Auch beim 1:1 in der Generalprobe gegen West Ham United konnte das Team von Trainer Petrik Sander überzeugen.

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Der Coach war entsprechend geplättet am Sky-Mikrofon. „Man muss schon aufpassen, was man sagt“, meinte Sander und schüttelte den Kopf. „Es kann nicht alles weg sein, was wir in der Vorbereitung kassiert haben.“ Auch Magdeburg-Profi Alexander Nollenberger war fassungslos. „Das hat heute keinen Spaß gemacht“, sagte er. „Irgendwann wollten wir das nur noch vernünftig zu Ende spielen, aber auch das hat nicht geklappt. Das tut sehr, sehr weh. Es hatte sich in keiner Weise angedeutet. Jetzt müssen wir die Frage beantworten, warum das passiert ist.“

Ganz anders war Eintracht-Torhüter Ron-Thorben Hoffmann gelaunt. „Es war wie im Rausch“, sagte er. „Ein Bilderbuch-Auftakt. Alles, was uns in der Vorbereitung gefehlt hat, haben wir heute gezeigt.“ Von den letzten drei Testspielen hatten die Braunschweiger keines gewinnen können. (fa/dpa)