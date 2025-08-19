Ex-HSV-Trainer mit Klartext über deutschen Fußball: „Wir sind nicht gut genug“

Hannes Wolf, Direktor Nachwuchs beim DFB, hat die jüngste Kritik von Matthias Sammer am deutschen Fußball bekräftigt.

„Wir sind nicht gut genug und müssen besser werden“, sagte der 44-Jährige im „Kicker“. Mit dem Konzept „Trainingsphilosophie Deutschland“ will Ex-HSV-Cheftrainer Wolf mehr jungen Spielern den Durchbruch in den deutschen Profiligen ermöglichen.

Hannes Wolf: „Es liegt nicht an den Spielern, sondern am System“

„Wir haben tolle Talente, aber sind nicht gut genug in der Entwicklung von Spielerinnen und Spielern“, sagte Wolf, der auch die deutsche U20 trainiert. Einen Grund dafür sieht er in den fehlenden Einsatzzeiten von U21-Spielern in Deutschland, die nicht an die Top-Nationen herankommen. „Wenn am Ende viel weniger Spieler im Spitzenbereich durchkommen als anderswo, liegt das wahrscheinlich nicht an den Spielern, sondern am System“, kritisierte Wolf.

Dabei ende die „Ausbildung nicht, wenn ein Spieler 18 ist“, sagte der DFB-Nachwuchschef. Als Beispiele dafür nannte Wolf die U21-Finalisten Nick Woltemade und Paul Nebel, die sich über mehrere Jahre in den unteren Ligen auf ihr Leistungsniveau hocharbeiteten. Wie die Arbeit in dem Altersbereich aber organisiert werden solle, finde er „nicht ganz so klar zu beantworten“. (sid/hen)