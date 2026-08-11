Trainer Daniel Thioune fordert öffentlich Verstärkungen für den Kader. Doch zunächst müssen Spieler verkauft werden, um das dafür nötige Geld zu generieren. Wer vor dem Absprung steht.

Der große Ausverkauf beim HSV-Rivalen geht weiter: Werder Bremen ist ohne Österreich-Star Romano Schmid in das fünftägige Trainingslager in Ostwestfalen gestartet. Der Mittelfeldspieler befindet sich laut offizieller Werder-Mitteilung in Gesprächen mit einem anderen Klub. Auch ein Ex-HSV-Talent steht vor einem Millionen-Transfer.

Der Abgang des 26-Jährigen Schmid zum Serie-A-Aufsteiger Frosinone steht laut „Deichstube“ und „Kicker“ kurz bevor. Demzufolge können die Bremer mit mehr als acht Millionen Euro rechnen.

Auch der äußerst talentierte 19 Jahre alte Verteidiger Karim Coulibaly, der beim HSV ausgebildet wurde, soll noch verkauft werden, um dringend benötigtes Geld einzunehmen. Sein Vertrag in Bremen läuft noch bis 2029, sein Marktwert liegt laut transfermarkt.de bei 28 Millionen Euro.

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Werder Bremen: Wird nach Schmid auch Coulibaly verkauft?

Nach Informationen der „Deichstube“ gäbe es für Coulibaly noch keinen konkreten Abnehmer, Werder habe aber berechtige Hoffnungen auf eine zeitnahe Ablösesumme – womöglich aus England – im Bereich von 30 Millionen Euro.

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Werder-Boss Clemens Fritz steht unter Druck, denn der Kader hat auch wegen zahlreicher Verletzungsausfälle noch Nachbesserungsbedarf. Gesucht werden ein rechter Außenverteidiger, ein weiterer Mittelfeldspieler in der Zentrale und Verstärkung im Angriff. Trainer Daniel Thioune sagte dazu jüngst deutlich: „Wir müssen die Qualität erhöhen. Wir haben Qualität abgegeben. Wir haben Potenzial eingekauft, wir haben Qualität eingekauft, die in der Entwicklung ist. Trotzdem brauchen wir noch Zuwachs in der Defensive, im Mittelfeld und in der Offensive.“

Werder-Trainer Thioune fordert Verstärkungen

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Wir müssen die Qualität erhöhen. Wir haben Qualität abgegeben. Daniel Thioune

Vor der Erstrundenpartie im DFB-Pokal am 22. August (15.30 Uhr/Sky) am Hamburger Millerntor gegen den Oberligisten Lüneburger SK Hansa muss Ex-HSV-Coach Thioune im Camp in Harsewinkel unter anderem auf Niklas Stark (Oberschenkelprobleme), Keke Topp (Reha) und Felix Agu (Wadenverletzung) verzichten. Die noch erkrankten Profis Chuki, Dawid Kownacki und Salim Musah sowie der aus privaten Gründen fehlende Skelly Alvero werden vor dem Ende des Trainingslagers am Freitag nachreisen.

Ende Juli bereitete sich der Klub schon in Österreich auf die neue Saison vor. In ihrem zweiten Trainingslager in dieser Saison sind die Bremer im Sporthotel Klosterpforte untergebracht. Dort wurde vor mehr als zwei Jahren die portugiesische Nationalmannschaft um Superstar Cristiano Ronaldo während der Europameisterschaft in Deutschland beherbergt. Aber auch viele andere internationale Klubs schauten dort schon vorbei. Das Trainingslager findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. (dpa)