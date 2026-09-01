Hee-Chan Hwang (l.) hatte beim HSV eine nicht ganz so erfolgreiche Zeit wie sein südkoreanischer Landsmann Heung-Min Son. picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Suhaimi Abdullah

Diese Personalie dürfte auch beim HSV Erinnerungen wecken: Hee-Chan Hwang, der in der Saison 2018/19 für die Hamburger spielte, steht offenbar vor einer Rückkehr nach Deutschland. Schalke 04 arbeitet am Deadline Day an einer Leihe des Südkoreaners.

Für den HSV war Hee-Chan Hwang einst eine große Hoffnung in der Offensive. In der Saison 2018/19 trug der Angreifer auf Leihbasis das Hamburger Trikot, kam in 20 Zweitligaspielen zum Einsatz und erzielte zwei Tore. Der ganz große Durchbruch blieb ihm im Volkspark zwar verwehrt – mittlerweile blickt der Südkoreaner aber auf viele Jahre internationaler Erfahrung zurück.

Nun könnte Hwang erneut in Deutschland aufschlagen. Nach Informationen von Sky bemüht sich Schalke 04 kurz vor dem Ende der Transferperiode um den 30-Jährigen, der aktuell bei den Wolverhampton Wanderers unter Vertrag steht.

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Schalke will Hwang auf Leihbasis holen

Dem Bericht zufolge soll Hwang für eine Saison nach Gelsenkirchen wechseln. Eine Kaufoption ist offenbar nicht vorgesehen. Allerdings drängt die Zeit: Das Transferfenster schloss an diesem Dienstag um 20 Uhr. Entsprechend mussten die Klubs die nötigen Formalitäten rechtzeitig erledigen.

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Für Hwang wäre Schalke bereits die dritte Station in Deutschland. Nach seiner Zeit beim HSV wechselte er später zu RB Leipzig. Dort gelang ihm in der Bundesliga allerdings ebenfalls nicht der endgültige Durchbruch.

Seinen bislang nachhaltigsten Eindruck hinterließ Hwang anschließend in England. 2021 ging er zunächst auf Leihbasis zu Wolverhampton, später verpflichteten ihn die Wolves fest. In den vergangenen fünf Jahren kam er auf 150 Pflichtspiele, 27 Tore und zwölf Vorlagen. Sein Vertrag läuft noch bis 2028.