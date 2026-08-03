Nach der Absage von Arne Slot suchen die Niederländer weiter nach einem neuen Bondscoach. Wird es ein alter Bekannter?

Louis van Gaal (M.) bei seiner letzten Amtszeit als Trainer der Niederländer während der WM in Katar. WITTERS

Auch mehr als einen Monat nach dem WM-Aus in der ersten K.-o.-Runde gegen Marokko haben die Niederlande immer noch keinen neuen Bondscoach. Die Tageszeitung „De Telegraaf“ bringt nun Louis van Gaal als Nachfolger des zurückgetretenen Ronald Koeman ins Gespräch.

Demnach sei der 74-Jährige bereit, die Elftal ein viertes Mal zu übernehmen, wenn der Verband auf ihn zukomme. Der ehemalige Trainer von Bayern München war bereits 2000-2001, 2012-2014 und 2021-2022 als Bondscoach tätig, 2014 wurde er mit den Niederlanden bei der WM in Brasilien Dritter. Zuletzt hatte er sich aus gesundheitlichen Problemen zurückgezogen.

Slot sagt ab: Druck auf de Jong nimmt zu

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In der vergangenen Woche hatte Topkandidat Arne Slot dem niederländischen Verband KNVB abgesagt. Slot, der beim FC Liverpool im Sommer freigestellt worden war, will lieber weiter einen Klub in Europa trainieren und wartet auf entsprechende Angebote. Auch Erik ten Haag, Technischer Direktor beim FC Twente Enschede, und Peter Bosz, Trainer beim niederländischen Meister PSV Eindhoven, stehen nicht zur Verfügung.

Der Druck auf den KNVB mit Sportdirektor Nigel de Jong (spielte früher beim HSV) nimmt damit zu. Am 24. September steht in Amsterdam das Nations-League-Spiel gegen Deutschland mit dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp auf dem Programm. (dpa/mkw)