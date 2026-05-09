Ex-HSV-Keeperin spricht Klartext in Torwart-Debatte: „Baumann hat das nicht verdient“

Ex-Nationaltorhüterin Almuth Schult hat Oliver Baumann in der Debatte um die Nummer eins im deutschen Tor bei der WM 2026 in Schutz genommen. Zuletzt war immer wieder darüber diskutiert worden, wer bei der WM für die DFB-Elf zwischen den Pfosten stehen würde.

„Es gibt einem nicht unbedingt Sicherheit, wenn das ganze Land darüber diskutiert, ob jemand anderes im Tor stehen sollte. Das bedeutet im Grunde, dass die Leute mit dir unzufrieden sind und das kann einem kein gutes Gefühl für eine Weltmeisterschaft geben“, sagte Schult dem Nachrichtenportal „t-online“.

Almuth Schult ist überzeugt von DFB-Keeper Baumann

Auch wenn sie die Diskussion um den DFB-Torhüter verstehe, habe der Hoffenheimer diese nicht verdient. „Deutschlands Nummer eins hat in der Vergangenheit eigentlich immer bei einem Top-Verein gespielt und war auch auf Klubebene international vertreten“, sagte die 35-Jährige. Das sei bei Baumann nicht der Fall, dennoch habe er „in der Nationalmannschaft hervorragende Leistungen gezeigt“ und sei „in der Liga ein sehr konstanter Torwart“, führte die ARD-Expertin fort.

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Zudem sei die Debatte hinsichtlich einer möglichen DFB-Rückkehr von Manuel Neuer für sie mittlerweile vom Tisch. Sowohl Neuer als auch Bundestrainer Julian Nagelsmann hätten ein Comeback zur Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada „mehrfach dementiert und abmoderiert“, sagte Schult: „Die Debatte kann man deshalb irgendwann auch mal lassen, gerade, weil man Oliver Baumann damit untergräbt“. (mp/sid)