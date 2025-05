Ex-HSV-Kandidat soll jetzt Bundesliga-Trainer werden

Bevor Steffen Baumgart nach der Freistellung von Tim Walter HSV-Trainer wurde, kursierte auch der Name Lukas Kwasniok im Volkspark. Auch einen Austausch soll es mit ihm in der Vergangenheit gegeben haben. Nun steigt der umworbene Fußballlehrer ebenfalls in die Bundesliga auf. Zumindest verdichten sich die Anzeichen, dass Kwasniok vom SC Paderborn zum 1. FC Köln wechseln wird.

Dort besteht nämlich dringender Bedarf. Im Saisonfinale wechselten die Geißböcke für die letzten zwei Spiele noch einmal das Personal. Friedhelm Funkel übernahm von Gerhard Struber, gewann beide Spiele und stieg als Meister auf. Da sich der FC großflächiger nach einem neuen Übungsleiter umschauen wollte, sagte Funkel frühzeitig ab. Jetzt scheint der passende Mann für die Bundesliga gefunden zu sein.

Kwasniok wohl bereit für Köln

Kwasniok hat zwar noch einen bis 2026 gültigen Vertrag in Paderborn, gab aber bereits im April bekannt, diesen nicht erfüllen zu wollen. „Mir fällt es aktuell extrem schwer, mich mit einer potenziellen Aufgabe zu identifizieren“, sagte der 43-Jährige direkt nach dem letzten Spiel mit Paderborn. Die kurze Pause scheint geholfen zu haben.

Wie der „Kicker“ berichtet“ soll Kwasniok neuer Trainer in Köln werden und dort den Klassenerhalt schaffen. Übrigens: Von Paderborn nach Köln wechselte in jüngerer Vergangenheit bereits schon einmal ein Trainer – Steffen Baumgart.