Endlich! Ex-HSV-Coach Tim Walter feiert erlösenden ersten Sieg mit Kiel

Spektakulärer Premierensieg im vierten Anlauf: Ex-HSV-Coach Tim Walter hat endlich den ersten Erfolg in seiner zweiten Amtszeit als Trainer von Holstein Kiel gefeiert. Dem Team des 50-Jährigen gelang am Sonntagnachmittag ein wichtiger Schritt im Kampf um den Klassenerhalt der 2. Bundesliga. Kiel siegte im Duell der Erstliga-Absteiger nach einer Willensleistung mit 3:2 (2:1) beim zuletzt heimstarken VfL Bochum.

Kasper Davidsen (8.), Phil Harres (45.+1) und Jonas Therkelsen (70.) trafen für die Kieler, die sich nach neun sieglosen Pflichtspielen in Folge mit nun 28 Punkten wieder an das rettende Ufer heran robbten. Die Treffer von Doppelpacker Philipp Hofmann (14./66.) waren zu wenig für die Bochumer, die nach einer Gelb-Roten Karte gegen Matus Bero (57.) weite Strecken der zweiten Hälfte in Unterzahl agieren mussten.

Walter erlebt effizienten Kieler Auftritt trotz Bochumer Dominanz

Der VfL muss sich im Tabellenmittelfeld nun wieder nach unten orientieren. In der Nachspielzeit erhielt auch der Kieler Umut Tohumcu (90.+9) Gelb-Rot.

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In der ersten Hälfte dominierten die Bochumer die Partie und mussten doch mit einem Rückstand in die Halbzeitpause gehen. Kiel präsentierte sich gnadenlos effizient. Nach dem unnötigen Platzverweis gegen Bero schockte Hofmann die unkonzentrierten Norddeutschen, doch Therkelsen schlug mit seinem sehenswerten Distanzschuss umgehend zurück. (sid/dj)