Ex-HSV-Coach Thioune: Blitz-Comeback in der 2. Liga? Es geht um viel Geld

Nach der Entlassung bei Fortuna Düsseldorf Anfang Oktober könnte es für Daniel Thioune ein Blitz-Comeback in der 2. Liga geben. Der 1. FC Magdeburg zeigt Interesse am ehemaligen HSV-Trainer. Für dessen Ex-Klub könnte dies große Einsparnisse bedeuten.

Nur elf Monate nach seiner Vertragsverlängerung war für Daniel Thioune Schluss in Düsseldorf. Nach dem erneut verpassten Aufstieg und dem schwachen Start in die neue Saison musste Thioune Platz machen, Markus Anfang übernahm für ihn.

Interesse aus Magdeburg an Daniel Thioune

Einen neuen Job könnte es für den Ex-HSV-Coach jetzt schneller geben als gedacht: Wie die „Bild“ berichtet, zeigt Zweitligaschlusslicht Magdeburg Interesse an einer Verpflichtung des 51-Jährigen. Thioune soll sich nicht abgeneigt zeigen.

Für Fortuna wäre eine neue Anstellung Thiounes ein Segen – knapp 1,5 Millionen Euro sollen in den drei ausbleibenden Vertragsjahren noch in Richtung des freigestellten Coaches fließen. Eine Anstellung in Magdeburg könnte die Summe zumindest verringern. Da Magdeburg ein Gehalt dieser Höhe nicht stemmen könnte, müsste aber entweder Thioune Abstriche machen – oder Fortuna einen Teil des ausstehenden Gehalts als Abfindung zahlen.

Zwar soll noch keine offizielle Anfrage aus Magdeburg vorliegen, gesprächsbereit würde man sich in Düsseldorf aber mit Sicherheit zeigen.

Sportchef Schork bleibt im Amt

Um die Verpflichtung eines neuen Trainers soll sich in Magdeburg weiterhin Sportchef Otmar Schork kümmern. Trotz des Fehlstarts und der damit verbundenen Freistellung des Trainers Markus Fiedler vertrauen die Gremien Schork weiterhin. „Wir wurden ausdrücklich zur Geschlossenheit auf und weisen entschieden jegliche anderslautende Berichterstattung zurück“, lassen Präsidium und Aufsichtsrat des 1. FCM in einem Statement verlauten.

Am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) bei Darmstadt 98 wird Interimstrainer Petrik Sander das Magdeburger Team betreuen.