Ex-DFB-Star wechselt nach Saudi-Arabien

Die frühere deutsche Fußball-Nationalspielerin Dzsenifer Marozsán setzt ihre Karriere in Saudi-Arabien fort. Die 33-Jährige, die im DFB-Dress Europameisterin 2013 und Olympiasiegerin 2016 wurde, wechselt zum Al-Qadsiah WFC in die 2022 gegründete Saudi Women’s Premier League. Dass Marozsán ihren bisherigen Klub Olympique Lyon nach neun Jahren verlassen wird, stand schon länger fest.

Dzsenifer Marozsán beendete 2023 ihre DFB-Karriere

„Von der Spitze Europas ins Herz von Al-Khobar. Ich bin bereit“, sagte Marozsán in einem Video, das ihr neuer Verein in den Sozialen Medien veröffentlichte. Angaben zur Vertragslaufzeit machte der Klub nicht. Die Mittelfeldspielerin, die ihre DFB-Karriere nach 112 Länderspielen vor zwei Jahren beendete, erhält die Rückennummer 66. Bei Al-Qadsiah trifft sie auf die Isländerin Sara Björk Gunnarsdottir, mit der sie zusammen in Lyon gespielt hatte. In der abgelaufenen Saison belegte Al-Qadsiah den dritten Platz.

Marozsán ist eine von bislang wenigen europäischen Spielerinnen in Saudi-Arabien. Der Wüstenstaat, der aufgrund der Menschenrechtslage oder der Diskriminierung von Frauen in der Kritik steht und 2034 die Männer-WM ausrichten wird, lockte zuletzt bereits zahlreiche männliche Profis mit lukrativen Verträgen ins Land. (sid/pmk)