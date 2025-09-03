Ex-BVB-Trainer Terzic hat einen neuen Job

Edin Terzic, ehemaliger Chefcoach von Borussia Dortmund, arbeitet künftig als TV-Trainerexperte bei RTL. Erstmals zu sehen ist der 42-Jährige in der neuen Funktion bereits am kommenden Sonntag. Im Vor- und Nachlauf des WM-Qualifikationsspiels der deutschen Nationalmannschaft gegen Nordirland in Köln ist Terzic an der Seite von Rekordnationalspieler Lothar Matthäus dabei.

Terzic arbeitete zwischen Dezember 2020 und Sommer 2024 zweimal als Trainer des BVB, 2021 gewann er mit dem Klub den DFB-Pokal. Außerdem gelang ihm 2024 mit seiner Mannschaft der Einzug ins Finale der Champions League.

Erste TV-Erfahrungen als Experte und Analyst sammelte er bei Prime Video im Rahmen der Champions-League-Übertragungen. (dpa/sd)