Furchtbarer Unfall: Ex-Bundesliga-Torwart fährt Rollstuhl-Fahrer (81) tot

Wie furchtbar! Der ehemalige Bundesliga-Torwart Josep Martinez hat einen 81-jährigen Rentner mit seinem Auto erfasst – der Mann starb noch an der Unfallstelle.

Auf einer Landstraße in der Nähe des Comer Sees in Oberitalien traf der 27 Jahre alte Ersatz-Torwart Inter Mailands mit seinem Auto den Rentner, der dort mit einem Elektro-Rollstuhl unterwegs war, wie die Polizei mitteilte. Der 81 Jahre alte Mann wurde dabei getötet.

Inter Mailands Torwart Josep Martinez erfasst Rollstuhl-Fahrer

Der genaue Hergang ist noch unklar. Nach ersten Ermittlungen soll der Rentner auf der Straße in der Gemeinde Fenegrò mit seinem vierrädrigen Rollstuhl überraschend gewendet haben. Martinez soll auf der Gegenfahrbahn unterwegs gewesen sein. Er habe nicht mehr ausweichen können, hieß es. Traditionell sind viele Profis aus Mailand in der Nähe des Comer Sees zu Hause.

Der Torwart steht nach Angaben des Vereins unter Schock. Martinez spielte zwischen 2020 und 2022 bei RB Leipzig in der Bundesliga. Bei Inter ist der Spanier Vertreter des früheren Gladbach- und Bayern-Torhüters Yann Sommer (36). (dpa/mp)