Ex-Arsenal-Star in England wegen Vergewaltigung angeklagt

Dem ehemaligen Premier–League-Star Thomas Partey werden in England fünf Fälle der Vergewaltigung und ein weiterer sexueller Übergriff vorgeworfen. Das teilte die Metropolitan Police am Freitag mit. Der 32-Jährige, dessen Vertrag bei Arsenal London vor wenigen Tagen endete, muss sich am 5. August vor Gericht verantworten.

Der defensive Mittelfeldspieler stand seit 2020 bei Arsenal unter Vertrag. Damals kam er für 51 Millionen Euro von Atlético Madrid. Zwischen 2021 und 2022 soll der ghanaische Nationalspieler (insgesamt 51 Einsätze) der Polizeimitteilung zufolge eine Frau zweimal, eine weitere dreimal vergewaltigt haben. Außerdem soll es in dem Zeitraum zu einem sexuellen Übergriff auf eine dritte Frau gekommen sein. Die Ermittlungen seien nach einer ersten Anzeige im Februar 2022 initiiert worden, hieß es.

Parteys Zukunft unklar

Ob sie einen Einfluss darauf hatten, dass Arsenal den auslaufenden Vertrag mit Partey – für viele überraschend – nicht verlängerte, blieb zunächst unklar. Zuletzt war er mit Vereinen aus Italien in Verbindung gebracht worden. Offen, welche Auswirkungen die Anklage auf Parteys Zukunft hat.