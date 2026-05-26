Kane hängt Haaland und Mbappé ab! Besondere Auszeichnung für Bayern-Star

Harry Kane vom FC Bayern darf sich nach dem Gewinn der Meisterschale, des DFB-Pokals und der Torjägerkanone für den treffsichersten Schützen der Bundesliga über eine weitere Trophäe freuen.

Der Engländer erhält zum zweiten Mal nach 2024 den Goldenen Schuh für den erfolgreichsten Torschützen in Europa. In der Wertung der European Sports Media (ESM) belegte der 32-Jährige mit großem Vorsprung Platz eins vor Erling Haaland (Manchester City) und Kylian Mbappé (Real Madrid).

Kane vor Haaland und Mbappé

Mit seinen 36 Ligatreffern und daraus resultierenden 72 Punkten lag Kane deutlich vor der Konkurrenz. Haaland (27 Tore/54 Punkte) und Vorjahressieger Mbappé (25/50) landen weit hinter Kane. Platz vier belegte der frühere Augsburger Dion Drena Beljo, von Dinamo Zagreb. Für Tore in der Bundesliga gilt ebenso wie in den höchsten Spielklassen in England, Spanien, Italien und Frankreich der Faktor 2.

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In den Top Ten taucht in Deniz Undav ein weiterer Spieler aus der Bundesliga auf. Der Nationalspieler vom VfB Stuttgart (19 Tore/38 Punkte) belegte Rang neun. Serhou Guirassy von Borussia Dortmund, Dritter der Torschützenliste der Bundesliga (17/34), landete in der ESM-Wertung auf Rang 13. (dpa/sil)